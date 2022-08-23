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Муниципальные учреждения Кохтла-Ярве ищут резервы энергосбережения

Ирина Кивисельг
, журналист
Муниципальные учреждения Кохтла-Ярве ищут резервы энергосбережения
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После реновации в детсаду "Руккилилль" коммунальные расходы значительно снизились. Но и здесь будут проводить внутреннюю ревизию - что можно сделать еще.
После реновации в детсаду "Руккилилль" коммунальные расходы значительно снизились. Но и здесь будут проводить внутреннюю ревизию - что можно сделать еще. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеском горуправлении собрали хозяйственных руководителей муниципальных учреждений - жарким летом обсуждали подготовку к зиме. Чтобы уложиться в запланированный на текущий год бюджет, необходимо сократить коммунальные расходы на 10-20 процентов.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, тема энергосбережения актуальна всегда, но нынче встала особенно остро.

- Планируя бюджет на текущий год, мы представить не могли ситуации, которая сложилась на энергорынке. Ожидается, что осенью вода подорожает на 27 процентов, теплоэнергия - на 30 процентов, - перечисляет он. - Решения еще не приняты. Но в любом случае невозможно прогнозировать, что будет и как планировать работу, чтобы уложиться в оставшиеся в бюджете до конца года 583 тысячи евро. Поэтому уже сейчас необходимо каждому учреждению найти резервы для сокращения коммунальных расходов на 10-20 процентов. Непросто, особенно в старых зданиях. Но уверен - неоправданное использование энергии и тепла есть везде, например, отапливаются неиспользуемые комнаты.

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