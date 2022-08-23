Муниципальные учреждения Кохтла-Ярве ищут резервы энергосбережения

- Планируя бюджет на текущий год, мы представить не могли ситуации, которая сложилась на энергорынке. Ожидается, что осенью вода подорожает на 27 процентов, теплоэнергия - на 30 процентов, - перечисляет он. - Решения еще не приняты. Но в любом случае невозможно прогнозировать, что будет и как планировать работу, чтобы уложиться в оставшиеся в бюджете до конца года 583 тысячи евро. Поэтому уже сейчас необходимо каждому учреждению найти резервы для сокращения коммунальных расходов на 10-20 процентов. Непросто, особенно в старых зданиях. Но уверен - неоправданное использование энергии и тепла есть везде, например, отапливаются неиспользуемые комнаты.