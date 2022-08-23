В Кохтла-Ярвеском горуправлении собрали хозяйственных руководителей муниципальных учреждений - жарким летом обсуждали подготовку к зиме. Чтобы уложиться в запланированный на текущий год бюджет, необходимо сократить коммунальные расходы на 10-20 процентов.
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Муниципальные учреждения Кохтла-Ярве ищут резервы энергосбережения
Муниципальные учреждения Кохтла-Ярве ищут резервы энергосбережения
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, тема энергосбережения актуальна всегда, но нынче встала особенно остро.