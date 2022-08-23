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Йыхвиские служащие Сил обороны получили современную казарму

Северное побережье
Йыхвиские служащие Сил обороны получили современную казарму
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Новая казарма обошлась в 2,6 миллиона евро.
Новая казарма обошлась в 2,6 миллиона евро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В пятницу в Йыхви открыли спроектированное специалистами Таллиннского технического университета и Государственного центра оборонных инвестиций энергосберегающее здание казармы для проходящих действительную службу в Силах обороны.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что это здание занимает важное место в развитии гособороны Эстонии. "Мы заинтересованы в укреплении присутствия гособороны в Ида-Вирумаа. Я верю, что современные жилищные условия сделают Йыхви еще более привлекательным местом службы для Сил обороны, а также станут сигналом и для местных людей, что присутствие государства в регионе сильное", - сказал Певкур.

Нетто-площадь новой казармы - 133 кв. м, в ней имеются 69 комнат, а также помещения общего пользования - как баня, так и тренажерный зал и столовая. В здании спроектированы одноместные комнаты, где поселятся работающие в Йыхвиском военном городке военные, проходящие действительную службу. В случае критической необходимости здание можно использовать для размещения казарменного типа, увеличив количество жильцов до 140 человек. Йыхвиская казарма - очередное заказанное Государственным центром оборонных инвестиций здание, самопроизводящее электроэнергию для собственных нужд, для чего на крыше установлены солнечные панели. Строительство его обошлось в 2,6 миллиона евро.

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