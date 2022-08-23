В пятницу в Йыхви открыли спроектированное специалистами Таллиннского технического университета и Государственного центра оборонных инвестиций энергосберегающее здание казармы для проходящих действительную службу в Силах обороны.
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Йыхвиские служащие Сил обороны получили современную казарму
Йыхвиские служащие Сил обороны получили современную казарму
Министр обороны Ханно Певкур отметил, что это здание занимает важное место в развитии гособороны Эстонии. "Мы заинтересованы в укреплении присутствия гособороны в Ида-Вирумаа. Я верю, что современные жилищные условия сделают Йыхви еще более привлекательным местом службы для Сил обороны, а также станут сигналом и для местных людей, что присутствие государства в регионе сильное", - сказал Певкур.