Йыхвиские служащие Сил обороны получили современную казарму

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что это здание занимает важное место в развитии гособороны Эстонии. "Мы заинтересованы в укреплении присутствия гособороны в Ида-Вирумаа. Я верю, что современные жилищные условия сделают Йыхви еще более привлекательным местом службы для Сил обороны, а также станут сигналом и для местных людей, что присутствие государства в регионе сильное", - сказал Певкур.

Нетто-площадь новой казармы - 133 кв. м, в ней имеются 69 комнат, а также помещения общего пользования - как баня, так и тренажерный зал и столовая. В здании спроектированы одноместные комнаты, где поселятся работающие в Йыхвиском военном городке военные, проходящие действительную службу. В случае критической необходимости здание можно использовать для размещения казарменного типа, увеличив количество жильцов до 140 человек. Йыхвиская казарма - очередное заказанное Государственным центром оборонных инвестиций здание, самопроизводящее электроэнергию для собственных нужд, для чего на крыше установлены солнечные панели. Строительство его обошлось в 2,6 миллиона евро.