ОДИН ВОПРОС ⟩ Решена ли на сегодня кадровая проблема в ида-вирумааских судах и прокуратуре?

- Если взглянуть на общие тенденции, то это не является больше какой-то специфической проблемой Ида-Вирумаа. Даже в Таллинне говорят, что имеются проблемы со сменой. Особенно остра эта проблема там, где нельзя задействовать людей постарше и непременно нужна молодежь - например, в службе тюрем. Там повсюду не хватает работников. В Ида-Вирумаа дополнительную проблему создает тема языковых требований. Но и тут все же приходит новая молодежь, которая уже знает эстонский язык, а кроме того - и английский. Конечно, людей надо сейчас больше нынешнего, однако работа из-за этого нигде не останавливалась.