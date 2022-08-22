Вечером 20 августа в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Сатсу Люганузеской волости, где горели лес и торф под высоковольтной линией.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Ландшафтный пожар охватил 6 гектаров
20 августа 2022 г.
Ландшафтный пожар охватил 6 гектаров
Тушить огонь пришлось в общем на площади 6 гектаров. На той же местности возгорание произошло и две недели назад.
На место приехали спасательные команды из Кивиыли, Кохтла-Ярве, Йыхви, Ийзаку, Кунда и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда.
Пожар локализовали ранним утром следующего дня.
Ключевые слова