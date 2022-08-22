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СПАСАТЕЛИ ⟩ Ландшафтный пожар охватил 6 гектаров

20 августа 2022 г.
Северное побережье
Ландшафтный пожар охватил 6 гектаров
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 20 августа в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Сатсу Люганузеской волости, где горели лес и торф под высоковольтной линией.

Тушить огонь пришлось в общем на площади 6 гектаров. На той же местности возгорание произошло и две недели назад.

На место приехали спасательные команды из Кивиыли, Кохтла-Ярве, Йыхви, Ийзаку, Кунда и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда.

Пожар локализовали ранним утром следующего дня.

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