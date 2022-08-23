Керсти Кальюлайд: "Иллюзия, что Нарва - это маленькая Россия, разбилась вдребезги"

- Вы посетили Нарву в пятницу на прошлой неделе и встретили там разных людей. Эта поездка связана с тем, что были демонтированы танк и другие памятники?

- Да. Мы должны говорить об этих старых вещах, о которых мы не говорили 30 лет. В ситуации, когда российский президент сделал Вторую мировую войну своим идеологическим оружием. Важно также сказать, что не Кая Каллас отобрала у 9 мая тот контекст, который у него был до этого, а Владимир Путин.