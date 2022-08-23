Предыдущий президент республики Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву, чтобы объяснить местным жителям, почему нужно было убрать советский танк и другие военные памятники, и рассказала в интервью "Северному побережью", что местные жители хотят обсуждать эти темы и это можно делать спокойно.
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Керсти Кальюлайд: "Иллюзия, что Нарва - это маленькая Россия, разбилась вдребезги"
Керсти Кальюлайд: "Иллюзия, что Нарва - это маленькая Россия, разбилась вдребезги"
- Вы посетили Нарву в пятницу на прошлой неделе и встретили там разных людей. Эта поездка связана с тем, что были демонтированы танк и другие памятники?