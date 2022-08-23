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Керсти Кальюлайд: "Иллюзия, что Нарва - это маленькая Россия, разбилась вдребезги"

Эрик Калда
, журналист
Керсти Кальюлайд: "Иллюзия, что Нарва - это маленькая Россия, разбилась вдребезги"
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По словам президента Керсти Кальюлайд, в Нарве местная власть своим поведением десятилетиями давала повод не доверять ей, но сейчас ситуация изменилась. На снимке Керсти Кальюлайд беседует с нарвитянами в августе 2018 года.
По словам президента Керсти Кальюлайд, в Нарве местная власть своим поведением десятилетиями давала повод не доверять ей, но сейчас ситуация изменилась. На снимке Керсти Кальюлайд беседует с нарвитянами в августе 2018 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Предыдущий президент республики Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву, чтобы объяснить местным жителям, почему нужно было убрать советский танк и другие военные памятники, и рассказала в интервью "Северному побережью", что местные жители хотят обсуждать эти темы и это можно делать спокойно.

- Вы посетили Нарву в пятницу на прошлой неделе и встретили там разных людей. Эта поездка связана с тем, что были демонтированы танк и другие памятники?

- Да. Мы должны говорить об этих старых вещах, о которых мы не говорили 30 лет. В ситуации, когда российский президент сделал Вторую мировую войну своим идеологическим оружием. Важно также сказать, что не Кая Каллас отобрала у 9 мая тот контекст, который у него был до этого, а Владимир Путин.

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