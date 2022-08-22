Нарвский танк в музее очень популярен

Как рассказала Rus.err.ee менеджер по информации и маркетингу военного музея Сандра Нийнепуу, большинство посетителей были русскоязычными, но было и много финнов. "Люди были вежливы и спокойны. Хотя прибывали в несколько вызывающем настроении и здоровались по-русски, прощались уже по-эстонски", - прокомментировала Нийнепуу.

В музейном ангаре военной техники на данный момент нет табличек, запрещающих карабкаться по экспонатам или прикасаться к ним, но, по словам Нийнепуу, желающих вскарабкаться танк было немного. "Мы запретили забираться из соображений безопасности, потому что люк танка открыт, и вы можете пораниться, попав в него. Люди в целом знают и чувствуют, как правильно вести себя в музее".