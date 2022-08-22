В информационной системе образования Эстонии на данный момент зарегистрировано 4639 украинских детей, которые осенью начнут учиться в местных школах. Вдобавок к этому, по всей Эстонии насчитывается 4197 украинцев с обязательным школьным образованием, которые еще не попали в список ни одной из школ. Об этом заявила канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, слова которой передает новостной портал Rus.err.ee.
Тысячи украинских детей в Эстонии еще не определены в школу
"Мы серьезно сотрудничаем с местными самоуправлениями и другими министерствами, чтобы дети могли получать обязательное основное образование", - сказала Винтер-Немвальтс.
По ее словам, сейчас в эстонских школах учатся 4639 украинских детей. Из них 65,2% получают основное образование, 28,8% - дошкольное образование, 3,9% учатся в гимназии, 2,1% - в профессиональных училищах; 78,7% украинской молодежи учится на эстонском языке, 20,8% - на русском и 0,5% - на английском.
Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что министерство готовит детей украинских военных беженцев к возможности интеграции в эстонское общество, если это необходимо, а также к возможности их возвращения на родину. "Мы хотим дать этим детям позитивное будущее, это наша большая задача", - сказал Лукас.
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