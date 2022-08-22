Тысячи украинских детей в Эстонии еще не определены в школу

В информационной системе образования Эстонии на данный момент зарегистрировано 4639 украинских детей, которые осенью начнут учиться в местных школах. Вдобавок к этому, по всей Эстонии насчитывается 4197 украинцев с обязательным школьным образованием, которые еще не попали в список ни одной из школ. Об этом заявила канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, слова которой передает новостной портал Rus.err.ee.