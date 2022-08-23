Нарва хотела вернуть танк себе на улицу Кадастику, но правительство практически не оставило шансов

Правительство согласилось с предложением Департамента полиции и погранохраны перевести детали убранных 16 августа из Нарвы монументов с советской военной символикой в собственность государства. Распорядителем этого имущества назначено Министерство обороны, которое передаст детали монументов в Военный музей.

Музейным имуществом станут, помимо танка T-34, красная звезда и две мемориальные плиты с разрушенного памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с располагавшегося в Нарва-Йыэсуу памятника "Три штыка", красная звезда и мемориальная плита с памятника на братской могиле возле Нарвского речного порта, а также якорь и мемориальный камень от разрушенного памятника Мерикюласкому десанту в Нарва-Йыэсуу.

"Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности", - объяснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Власти Нарвы буквально сразу после демонтажа монументов начали вынашивать план, как вернуть хоть что-то обратно в город. Речь шла прежде всего о возвращении танка Т-34.

Местом хранения танка была определена территория в нарвском районе Кадастику, принадлежащая предпринимателю Александру Брокку. Координацией действий занялась только что учрежденная в Нарвском горсобрании временная комиссия по историческому наследию.