Средняя пенсия по старости, которая в настоящее время составляет 595 евро, в следующем году вырастет с учетом внеочередного повышения и необлагаемого налогом дохода до 704 евро, о чем написал новостной портал Rus.err.ee.
Средняя пенсия по старости увеличится в следующем году более чем на 100 евро
Средняя пенсия по старости увеличится в следующем году более чем на 100 евро
Также отмечается, что со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога, поэтому большая часть денег останется у пенсионеров.
Rus.err.ee напоминает, что каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, при котором учитываются поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год и инфляция. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.
В этом году правительство утвердило пенсионный индекс в размере 1,079. Базовая часть пенсии после индексации составит 255,76 евро и годовая оценка - 7,718 евро. Размер народной пенсии составляет 275,3 евро.
Ключевые слова