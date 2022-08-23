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Средняя пенсия по старости увеличится в следующем году более чем на 100 евро

Северное побережье
Средняя пенсия по старости увеличится в следующем году более чем на 100 евро
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Кошелек и деньги. Иллюстративное фото.
Кошелек и деньги. Иллюстративное фото. Фото: Aivo Meeks

Средняя пенсия по старости, которая в настоящее время составляет 595 евро, в следующем году вырастет с учетом внеочередного повышения и необлагаемого налогом дохода до 704 евро, о чем написал новостной портал Rus.err.ee.

Также отмечается, что со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога, поэтому большая часть денег останется у пенсионеров.

Rus.err.ee напоминает, что каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, при котором учитываются поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год и инфляция. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.

В этом году правительство утвердило пенсионный индекс в размере 1,079. Базовая часть пенсии после индексации составит 255,76 евро и годовая оценка - 7,718 евро. Размер народной пенсии составляет 275,3 евро.

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