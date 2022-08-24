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Возросло число получателей продовольственной помощи

Rus.err.ee
Возросло число получателей продовольственной помощи
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Продуктовый набор (фотография иллюстративная).
Продуктовый набор (фотография иллюстративная). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Начинается распределение продовольственной помощи, закупаемой государством для людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Раздачу продуктовых наборов в уездных пунктах распределения организует Эстонский Продуктовый банк. Как пишет новостной портал Rus.err.ee, по сравнению с предыдущим кварталом количество получателей продовольственной помощи увеличилось на 13908 человек.

Всего за август и сентябрь будет выдано, как следует из публикации Rus.err.ee, 35328 комплектов продуктов, из них 666 пакетов с продовольствием будут направлены в приюты.

Продуктовые наборы выдаются в 42 пунктах раздачи по всей Эстонии, сообщило Министерство социальных дел.

- Мы очень рады тому, что в этом году смогли увеличить средства на продовольственную помощь, получив 3,9 миллиона евро из дополнительного бюджета, что практически в два раза превышает бюджет, отведенные на закупку продовольствия средства в 2021-2023 годах, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По словам руководителя по коммуникациям и проектам Эстонского продуктового банка Лийзы Ребане-Мяэ, в настоящее время организация распределяет продовольственную помощь наибольшему количеству нуждающихся: "К концу сентября этого года мы выдадим больше продуктовых наборов, чем за весь прошлый год. Продуктовый банк действует в основном благодаря волонтерам, поэтому мы будем благодарны людям из разных регионов Эстонии, если они придут нам на помощь в комплектации и раздаче пакетов".

Список получателей продовольственной помощи составляется на основании ходатайств о прожиточном пособии и пособиях местного самоуправления. Для оформления ходатайства следует обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства. Продовольственную помощь получают также люди без определенного места жительства, пребывающие в приютах для бездомных.

Помимо бакалейных товаров и круп, в комплект продовольственной помощи также входят консервированные овощи и фрукты, мясные консервы, чай, мед, батончики мюсли, изюм, орехи, печенье.

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