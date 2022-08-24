Медики настаивают ⟩ Людям постарше и группам риска следует как можно скорее снова вакцинироваться

По словам семейного врача и доцента семейной медицины Тартуского Университета Марье Оона, люди, принадлежащие к группе риска, могут вакцинироваться прямо сейчас. Согласно оценке экспертной комиссии, в группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, которые имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания.

Марье Оона. Фото: Eesti Tervisekassa

- Если человек готов и может сделать себе прививку, у него есть предрасположенность к серьезному течению заболевания, а с момента инъекции предыдущей дозой вакцины прошло более полугода, он может сделать прививку четвертой дозой прямо сейчас, - сказала Оона.

Она добавила, что в группы риска также входят люди, у которых есть вероятность чаще вступать в контакт с больными. Например, медицинские работники и персонал домов престарелых.

По словам профессора семейной медицины Тартуского Университета и главы Института общественного здравоохранения Рут Калда, в настоящее время мы не можем в отношении доминирующего штамма делать такие же точные прогнозы, как раньше.