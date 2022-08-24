Кая Каллас про работу над госбюджетом: "Ясно одно - впереди тяжелые времена"

По словам премьер-министра Каи Каллас, летний экономический прогноз показал, что война, развязанная Россией против Украины, осложнила международную экономическую ситуацию.

- Царит очень большая неопределенность. Это особенно осложняет составление государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии. Ясно одно - впереди тяжелые времена. Поэтому важно, чтобы при составлении бюджета мы подумали также о буфере, чтобы в особенно трудные моменты у нас был надежный тыл. Также мы должны поддерживать тех жителей Эстонии, кто сегодня наиболее уязвим, и обеспечивать безопасность Эстонии в очень сложных условиях. В то же время мы должны думать и о будущем - вкладываться в образование, делать инвестиции, - сказала Каллас.

Каллас также отметила, что вместо экономического спада, которого опасались, эстонскую экономику ожидает все же небольшой рост. "Анализ Министерства финансов ясно демонстрирует, что мы заметно улучшили состояние государственных финансов. В результате этого у Эстонии теперь гораздо лучшая стартовая позиция для борьбы с очень сложными проблемами. Хотя в бюджете еще на длительное время сохранится дефицит, этот дефицит все же достаточно мал для того, чтобы не угрожать состоянию наших государственных финансов и позволяет избежать роста налогового бремени".

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус отметила, что бюджет следующего года должен помочь людям справиться с очень быстрым ростом цен.

- Достижению этой цели должно помочь освобождение пенсий от подоходного налога, повышение необлагаемого налогом минимума до 654 евро, рост семейных пособий, - поясняет министр финансов. - В ближайшие годы самое большое влияние, конечно, будет уделено укреплению безопасности Эстонии, что требует больших дополнительных вложений, эти планы мы тоже уточним в процессе обсуждения бюджета. Во всех областях хватает потребностей, составляя бюджет мы исходим из того, что финансовая полиция государства должна становиться сильнее с каждым годом, а выход государства из кризиса должен быть уверенным.