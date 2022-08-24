Поддерживают или скорее поддерживают возможность использования малой атомной электростанции нового поколения для обеспечения бесперебойного электроснабжения Эстонии 69 процентов опрошенных, что следует из августовского исследования, проведенного "Kantar Emor". Отмечено, что это самый высокий показатель поддержки с момента начала проведения таких опросов в 2019 году.
Возможность строительства атомной электростанции теперь готовы взвесить большинство жителей Эстонии
Опрос показал, что население Эстонии поддерживает идею строительства небольшого реактора, запланированного компанией "Fermi Energia". Доля тех, кто ответил "да" и "скорее да", совокупно составила рекордные 69%.
11% респондентов ответили "скорее нет" и только 9% сказали четкое "нет". Не смогли занять позицию по этому вопросу опять же 11% респондентов.
Как отметил руководитель отдела по связям с общественностью "Fermi Energia" Михкель Лойде, по сравнению с результатами опроса, проведенного в январе, доля активных сторонников увеличилась, а доля людей без четкого мнения и выступающих против продолжила снижаться.
- На взгляды людей на вопросы энергетики в этом году повлиял резкий и болезненный рост цен на энергоносители, также людей волнует вопрос обеспечения надежности поставок электроэнергии, что также нашло отражение в результатах опроса, - прокомментировал Лойде.
В ходе опроса "Kantar Emor" также исследовались предпочтения респондентов насчет того, какие виды производства электроэнергии развивать с учетом сокращения производства электроэнергии из сланца. Наиболее предпочтительными видами производства электроэнергии без выбросов CO2 оказались энергия ветра (62%), солнечная энергия (58%) и малая атомная электростанция нового поколения (55%).
Кроме того, в опросе изучалось, повлияло ли начало войны в Украине на отношение к строительству малого реактора в Эстонии: 40% сторонников атомной энергетики отметили, что война не повлияла на их поддержку, 16% начали сильнее поддерживать проект АЭС в Эстонии, 13% ответили, что война не повлияла на их отношение и они по-прежнему против, а 5% опрошенных отметили, что в связи с войной они стали меньше поддерживать проект. Остальные 26% выбрали вариант "не могу сказать".
Такой опрос проводится социологической компанией "Kantar Emor" два раза в год по заказу "Fermi Energia". Задача исследования - оценка общественных настроений по вопросу рассмотрения использования атомной электростанции нового поколения с малым модульным реактором в Эстонии.