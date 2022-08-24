Возможность строительства атомной электростанции теперь готовы взвесить большинство жителей Эстонии

Опрос показал, что население Эстонии поддерживает идею строительства небольшого реактора, запланированного компанией "Fermi Energia". Доля тех, кто ответил "да" и "скорее да", совокупно составила рекордные 69%.

11% респондентов ответили "скорее нет" и только 9% сказали четкое "нет". Не смогли занять позицию по этому вопросу опять же 11% респондентов.

Как отметил руководитель отдела по связям с общественностью "Fermi Energia" Михкель Лойде, по сравнению с результатами опроса, проведенного в январе, доля активных сторонников увеличилась, а доля людей без четкого мнения и выступающих против продолжила снижаться.

- На взгляды людей на вопросы энергетики в этом году повлиял резкий и болезненный рост цен на энергоносители, также людей волнует вопрос обеспечения надежности поставок электроэнергии, что также нашло отражение в результатах опроса, - прокомментировал Лойде.

В ходе опроса "Kantar Emor" также исследовались предпочтения респондентов насчет того, какие виды производства электроэнергии развивать с учетом сокращения производства электроэнергии из сланца. Наиболее предпочтительными видами производства электроэнергии без выбросов CO2 оказались энергия ветра (62%), солнечная энергия (58%) и малая атомная электростанция нового поколения (55%).

Кроме того, в опросе изучалось, повлияло ли начало войны в Украине на отношение к строительству малого реактора в Эстонии: 40% сторонников атомной энергетики отметили, что война не повлияла на их поддержку, 16% начали сильнее поддерживать проект АЭС в Эстонии, 13% ответили, что война не повлияла на их отношение и они по-прежнему против, а 5% опрошенных отметили, что в связи с войной они стали меньше поддерживать проект. Остальные 26% выбрали вариант "не могу сказать".