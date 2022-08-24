ОПРОС ⟩ Три четверти людей старше 35 лет нуждаются в стоматологической помощи

Выяснилось, как сообщает Больничная касса Эстонии, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет в среднем только половина зубов здоровые, а люди в возрасте 75 лет и старше потеряли две трети своих зубов.

Один из авторов методики исследования - доктор Марьо Синиярв сказала, что результаты клинического обследования более 3300 человек ясно показывают, что поддержание хорошего здоровья полости рта начинается с правильного ухода за полостью рта и зубами и регулярных визитов к зубному врачу.

- С каждым десятилетием жизни доля здоровых зубов уменьшается, а количество отсутствующих зубов увеличивается. Если раньше мы предполагали, что зубы теряются из-за кариеса и его осложнений - таких как воспаление корня зуба, то теперь стала ясна и большая распространенность заболеваний десен среди испытуемых, - рассказала доктор Синиярв.

Осмотры показали, что только четверть людей не нуждалась в лечении заболеваний полости рта в момент исследования. "Три четверти людей, принявших участие в исследовании, нуждаются в лечении зубов, и почти половине необходимо было удалить зубной камень", - добавила Синиярв.

Опросники, заполненные в ходе исследования, показали, что сами люди оценивают здоровье своей полости рта как скорее плохое. Более трети оценивают здоровье своей полости рта как довольно плохое или очень плохое. Почти 40 процентов считают, что им определенно нужна стоматологическая помощь прямо сейчас.