В Эстонию прибыло 1400 доз вакцины "Jynneos" от оспы обезьян. Как уточняет новостной портал Rus.err.ee, эта вакцина предназначена для иммунизации лиц, тесно контактировавших с инфицированными людьми.
В Эстонию прибыла вакцина от оспы обезьян
По данным Rus.err.ee, 800 доз вакцины будут распределены по больницам, где обеспечены необходимые условия хранения, а 600 доз останутся на складе Департамента здоровья, и они будут выдаваться по мере необходимости.
В Эстонии вакцинируют только тех людей, кто был в близком контакте с зараженными оспой обезьян, то есть тех, кто живет под одной крышей с инфицированными, соприкасался с кожей, слизистой оболочкой и с зараженными предметами больного человека, такими как одежда, постельные принадлежности или туалет, а также тех, кто вступал в контакт с инфекционным материалом, например, в лаборатории.
После близкого контакта с больным человеком вакцину следует ввести в течение четырех дней. Если вакцину вводят в течение 4-14 дней после близкого контакта, она может уменьшить симптомы заболевания, но не предотвратить его.
Подробнее - в публикации Rus.err.ee.