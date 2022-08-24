В Эстонию прибыла вакцина от оспы обезьян

По данным Rus.err.ee , 800 доз вакцины будут распределены по больницам, где обеспечены необходимые условия хранения, а 600 доз останутся на складе Департамента здоровья, и они будут выдаваться по мере необходимости.

В Эстонии вакцинируют только тех людей, кто был в близком контакте с зараженными оспой обезьян, то есть тех, кто живет под одной крышей с инфицированными, соприкасался с кожей, слизистой оболочкой и с зараженными предметами больного человека, такими как одежда, постельные принадлежности или туалет, а также тех, кто вступал в контакт с инфекционным материалом, например, в лаборатории.