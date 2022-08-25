С начала года в Кохтла-Ярве предупредительные штрафы за неправильную парковку автомобилей заплатили 158 автовладельцев, что значительно больше, чем в прошлом году за этот же период.
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Штрафы платят, автомобили ставят, где хотят
Штрафы платят, автомобили ставят, где хотят
Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов за последние две недели выписал десять предупредительных штрафов за неправильную парковку, а с начала года им оштрафованы уже 158 автовладельцев-нарушителей.
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