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ОДИН ВОПРОС ⟩ Может ли Нарвское горсобрание проводить заседания на русском языке?

Северное побережье
Может ли Нарвское горсобрание проводить заседания на русском языке?
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Юлле Мадизе.
Юлле Мадизе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

К канцлеру права обратился гражданин, который хотел знать, имело ли Нарвское горсобрание законное право проводить свое последнее заседание на русском языке.

Канцлер права ЮЛЛЕ МАДИЗЕ:

- Статья 11 Закона о языке гласит: "В единице местного самоуправления, где языком большинства постоянных жителей не является эстонский, в дополнение к эстонскому языку может использоваться в качестве языка внутреннего делопроизводства местного самоуправления по предложению собрания местного самоуправления и по решению правительства республики язык большинства постоянных жителей единицы местного самоуправления". Известно, что правительство республики не принимало такого решения в отношении города Нарвы. Жители волости или города и другие лица имеют право следить за происходящим на заседаниях местного собрания на эстонском языке.

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