ОДИН ВОПРОС ⟩ Может ли Нарвское горсобрание проводить заседания на русском языке?

- Статья 11 Закона о языке гласит: "В единице местного самоуправления, где языком большинства постоянных жителей не является эстонский, в дополнение к эстонскому языку может использоваться в качестве языка внутреннего делопроизводства местного самоуправления по предложению собрания местного самоуправления и по решению правительства республики язык большинства постоянных жителей единицы местного самоуправления". Известно, что правительство республики не принимало такого решения в отношении города Нарвы. Жители волости или города и другие лица имеют право следить за происходящим на заседаниях местного собрания на эстонском языке.