На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал данные о результатах последнего исследования рабочей силы. На их основании можно сказать, что по крайней мере по состоянию на второй квартал нынешнего года ситуация на рынке труда была очень хорошая.
Михкель Нестор: Настоящее рынка труда хорошее, будущее - туманное
По сравнению с тем же периодом прошлого года количество занятых работой увеличилось более чем на 30 тысяч человек. Уровень занятости среди людей 15-74-летнего возраста приблизился к 69%, что является одним из самых высоких показателей в истории как Эстонии, так и всего Евросоюза.
Уровень безработицы составил во втором квартале 5,8%. Эта цифра могла быть даже меньше, однако на нее повлиял чрезвычайно большой интерес людей к тому, чтобы найти работу. А именно: работали или искали работу в этот период 715 тысяч человек, что является самым большим количеством активных людей на рынке труда, когда-либо зафиксированным в Эстонии.
Будущее рынка труда в течение последующих 12 месяцев более чем туманное. Экономическая конъюнктура в последние месяцы явно ослабла, и конец года, а также начало нового года грозят еще большим падением спроса.
Коронакризис болезненно показал работодателям, насколько сложно после отказа от работников снова нанять их на работу, поэтому никто, очевидно, не хочет в опережающем темпе начать сокращать людей. С другой стороны, рынок труда Эстонии исторически был вынужден адаптироваться к очень быстро меняющимся экономическим условиям - будь эти изменения хорошие или плохие.