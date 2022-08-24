Михкель Нестор: Настоящее рынка труда хорошее, будущее - туманное

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество занятых работой увеличилось более чем на 30 тысяч человек. Уровень занятости среди людей 15-74-летнего возраста приблизился к 69%, что является одним из самых высоких показателей в истории как Эстонии, так и всего Евросоюза.

Уровень безработицы составил во втором квартале 5,8%. Эта цифра могла быть даже меньше, однако на нее повлиял чрезвычайно большой интерес людей к тому, чтобы найти работу. А именно: работали или искали работу в этот период 715 тысяч человек, что является самым большим количеством активных людей на рынке труда, когда-либо зафиксированным в Эстонии.

Будущее рынка труда в течение последующих 12 месяцев более чем туманное. Экономическая конъюнктура в последние месяцы явно ослабла, и конец года, а также начало нового года грозят еще большим падением спроса.