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Люганузеское волостное собрание решит, начать ли обсуждать с государством передачу школ

Эрик Калда
, журналист
Люганузеское волостное собрание решит, начать ли обсуждать с государством передачу школ
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30 марта этого года, когда Люганузеское волостное собрание решило с нового учебного года закрыть Люганузескую школу, часть школьного коллектива собралась на демонстрацию перед зданием волостного дома. Однако это не повлияло на решение народных представителей.
30 марта этого года, когда Люганузеское волостное собрание решило с нового учебного года закрыть Люганузескую школу, часть школьного коллектива собралась на демонстрацию перед зданием волостного дома. Однако это не повлияло на решение народных представителей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание обсудит в четверг, давать ли волостному управлению полномочия для начала переговоров с министерством о передаче государству Люганузеской школы.

Люганузеский волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер сказала, что волостное собрание примет соответствующее решение и если дойдет до дела, то в ходе переговоров более точно определятся пожелания и условия сторон.

У волостного управления точки зрения нет

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