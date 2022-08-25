Люганузеское волостное собрание решит, начать ли обсуждать с государством передачу школ

30 марта этого года, когда Люганузеское волостное собрание решило с нового учебного года закрыть Люганузескую школу, часть школьного коллектива собралась на демонстрацию перед зданием волостного дома. Однако это не повлияло на решение народных представителей.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik