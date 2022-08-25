Люганузеское волостное собрание обсудит в четверг, давать ли волостному управлению полномочия для начала переговоров с министерством о передаче государству Люганузеской школы.
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Люганузеское волостное собрание решит, начать ли обсуждать с государством передачу школ
Люганузеское волостное собрание решит, начать ли обсуждать с государством передачу школ
Люганузеский волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер сказала, что волостное собрание примет соответствующее решение и если дойдет до дела, то в ходе переговоров более точно определятся пожелания и условия сторон.