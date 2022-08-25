Выросшая в Пюсси Пирет Хартман (СДП) сидит за столом правительства в качестве министра культуры, обещая привлечь больше внимания к темам Ида-Вирумаа.
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Министр культуры Пирет Хартман: "Взросление в Ида-Вирумаа дало мне понимание того, что означают разные общины"
Министр культуры Пирет Хартман: "Взросление в Ида-Вирумаа дало мне понимание того, что означают разные общины"
- "Маалехт" отметила, что вы первый министр культуры, получивший образование в Эстонском университете естественных наук. Вы также являетесь первым министром культуры родом из Ида-Вирумаа. Пригодится ли это на новой должности?