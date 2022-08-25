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Министр культуры Пирет Хартман: "Взросление в Ида-Вирумаа дало мне понимание того, что означают разные общины"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Министр культуры Пирет Хартман: "Взросление в Ида-Вирумаа дало мне понимание того, что означают разные общины"
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"Надеюсь, что благодаря моему происхождению темы Ида-Вирумаа, а также вся область адаптации и интеграции окажутся больше в центре внимания правительства", - сказала министр культуры Пирет Хартман.
"Надеюсь, что благодаря моему происхождению темы Ида-Вирумаа, а также вся область адаптации и интеграции окажутся больше в центре внимания правительства", - сказала министр культуры Пирет Хартман. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Выросшая в Пюсси Пирет Хартман (СДП) сидит за столом правительства в качестве министра культуры, обещая привлечь больше внимания к темам Ида-Вирумаа.

- "Маалехт" отметила, что вы первый министр культуры, получивший образование в Эстонском университете естественных наук. Вы также являетесь первым министром культуры родом из Ида-Вирумаа. Пригодится ли это на новой должности?

- Это дает то, что в составе правительства есть министр, который понимает, что означают разные общины. Взросление в Ида-Вирумаа дало мне это понимание.

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