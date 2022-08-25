Янек Пахка: В энергетике заварена крутая каша

Из-за нерешительности последних правительств, руководимых Партией реформ и Центристской партией, недостаточно инвестировалось в альтернативное сланцевой энергетике энергопроизводство. За последние десять лет не построено ни одного ветропарка! Ни одной другой значительной производственной мощности не построено, и в то же время производства на основании сланца позакрывали. Дефицит энергии - это результат бездеятельности прежних правительств и неспособности нынешнего правительства принять решения по существу.

К двум проложенным несколько лет назад между Эстонией и Финляндией кабелям "Estlink" дополнения не появилось. Создание соединяющих с Финляндией коммуникаций происходило очень медленно, нет также хотя бы одного кабеля подключения. Разводят руками, говоря, что быстрее нельзя. На самом деле, у правительства отсутствует всяческое желание заниматься этим, хотя именно в компетенции правительства принять решение о строительстве еще одного-двух электросоединений с Финляндией. Через них мы получали бы из Скандинавии более дешевую гидро- и атомную электроэнергию, которую в Эстонии невозможно производить ни по одной из формул.