Цена электроэнергии на бирже 17 августа установила абсолютный рекорд - киловатт-час стоил целых 4 евро. Те, кто покупает электроэнергию по биржевой цене, давно знают, что далеко не любое время суток годится для включения в сеть крупных отопительных устройств. Электрического удара не будет, но кошелек перегорит. Нелегко приходится местным самоуправлениям и предприятиям. Будущее навевает тоску и тревогу, а сидящее правительство не сделало ни одного движения, чтобы облегчить положение.
Янек Пахка: В энергетике заварена крутая каша
Из-за нерешительности последних правительств, руководимых Партией реформ и Центристской партией, недостаточно инвестировалось в альтернативное сланцевой энергетике энергопроизводство. За последние десять лет не построено ни одного ветропарка! Ни одной другой значительной производственной мощности не построено, и в то же время производства на основании сланца позакрывали. Дефицит энергии - это результат бездеятельности прежних правительств и неспособности нынешнего правительства принять решения по существу.
К двум проложенным несколько лет назад между Эстонией и Финляндией кабелям "Estlink" дополнения не появилось. Создание соединяющих с Финляндией коммуникаций происходило очень медленно, нет также хотя бы одного кабеля подключения. Разводят руками, говоря, что быстрее нельзя. На самом деле, у правительства отсутствует всяческое желание заниматься этим, хотя именно в компетенции правительства принять решение о строительстве еще одного-двух электросоединений с Финляндией. Через них мы получали бы из Скандинавии более дешевую гидро- и атомную электроэнергию, которую в Эстонии невозможно производить ни по одной из формул.
Правительство исходит из прицнипа "после нас - хоть потоп". Своей нерешительностью правительство довело нас до энергокризиса, так как отсутствуют идеи, план и желание заняться решениями по существу. Зато правительство занимается увеличением клубка проблем, создавая долгосрочную универсальную услугу и засоряя рынок вместо того, чтобы принять решение о строительстве в Эстонии новых электростанций, а также подключить нас через новые кабели к дешевой скандинавской гидроэлектроэнергии.
Партия "Eesti 200" вместе со специалистами в данной области разработала возможности того, чтобы предприятия, самоуправления и домашние потребители Эстонии живыми сошли с "электрического стула".
"Для выхода из энергокризиса государство должно не регулировать цены, а принимать решения, чтобы инвесторы смогли инвестировать в создание производственных мощностей энергии будущего".
Янек Пахка, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, партия "Eesti 200"
Мы предоставим всем мелким производителям, которые уже давно ждут, возможность подключить свои солнечные станции к сети "Elektrilevi". Если нужно, справимся сами. Это обеспечило бы поступление большего количества дешевой энергии ко всем нам. Пусть только государство даст дорогу. Правительство обладает полномочиями дать указание "Enefit Connect" и "Elektrilevi", чтобы предприятия ускорили темп своего сетевого строительства.
Одновременно следует создать все возможности, чтобы частный капитал инвестировал в разнообразное производство электроэнергии. Если частных денег окажется мало, то надо создать государственный фонд, задачей которого станет спасение Эстонии от электрошока.
Выходом из сложившейся ситуации стало бы быстрое увеличение энергопроизводства. Оно требует очень быстрых решений в части как планировок, так и инвестиций. Этих решений сегодня нет, какого-то плана у правительства тоже нет.
Со скоростью улитки продолжают производство по каким-то разрешениям и оценкам влияния. В соответствии с сегодняшим прогнозом, следующий крупный ветропарк будет построен только в 2028 году. Это слишком медленно и этого слишком мало. В нынешней чрезвычайной ситуации необходимо такое же чрезвычайно быстрое продвижение в незавершенных проектах.
Резко выросшие цены энергии принесли в госказну сотни миллионов евро в виде налога на НСО и акциза. Эти деньги следовало бы направить на строительство новых энергетических мощностей, а также на поддержку в два раза большей суммой утепления квартирных и частных домов.
Избежать "электрического стула" мы сможем только в случае, если у нас хватит решительности и предприимчивости. В свете прежней деятельности возникает сомнение в том, что у нынешнего правительства их хватит.
Партия "Eesti 200" твердо уверена, что для выхода из энергокризиса государство должно не регулировать цены - ключом являются не расчеты чиновников Департамента конкуренции, а рыночная экономика. Государство должно принимать решения, чтобы инвесторы смогли инвестировать в создание производственных мощностей энергии будущего. Начать необходимо со следующего: в срочном порядке принять решения о выдаче разрешений для незавершенных проектов экологического производства электроэнергии, чтобы первые ветряки появились не в 2028 году, а в 2025-м.