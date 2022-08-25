Древние огни зажгутся в Нарве, Тойла, Лиймала и Каукси

В субботу, 27 августа, фольклорное кафе "Subrik" пригласит нарвитян на ночь древних огней, чтобы познакомить сразу с несколькими народными праздниками, отмечаемыми в последние дни лета. Главный из праздников, давший название мероприятию - ночь древних огней, является праздником нового времени, отмечаемым нынче в 30-й раз.

- Древние огни - это выражение почтения традициям, а также память о предках. В то же время мероприятие напоминает нам, что Балтийское море, на берегах которого мы живем, надо беречь. Каждый год в этот день по всей Эстонии зажигают более 700 костров. Кульминацией проводимого на Северном дворе Нарвской крепости мероприятия тоже станет костер, который зажгут в 19 часов, - сказала руководитель Нарвского музея по маркетингу Дарья Боярова.

В крестьянских хозяйствах в последние дни лета отмечают конец уборочной. "В этот период наши предки отмечали праздник эстонцев "пяртлипяэв" (в церковном календаре это день святого Варфоломея - 24 августа), а также праздник православных русских и води Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). В субботу мы вспомним, какие традиции и народные предания сопровождали людей в эти дни", - сказала Боярова.

Фольклорное кафе предложит в этот день разнообразную программу. Для детей организуют рабочие комнаты в мастерской Германна, покажут также кузнечные работы и бой на мечах, работать будут две кулинарные рабочие комнаты: в одной печи на Северном дворе будут готовить традиционную мульгискую кашу, а в другой раскроют эстонские современные секреты приготовления гриля. В исполнении ансамбля нарвского эстонского общества "Juhhaidi" прозвучат эстонские народные песни, а все желающие могут присоединиться к рабочей комнате народных танцев.

На тойласком пляже древние они разжигают с 2007 года. Вот и нынче народ соберется на берегу на мероприятие "Море, музыка и древние огни". Команды традиционно построят огненные скульптуры, которые и подожгут в 21.30. Вечер наполнит музыкой ансамбль "Royal".

Центр "Tulivee" приглашает на концерт ночи древних огней на лиймаласком пляже в 20.30, там выступит Bonzo.

Рядом с Кауксиским пляжным зданием в 20.30 начнется концерт ночи древних огней, в котором выступит ансамбль "Rubundi".