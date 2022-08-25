"VIRU FEST" ⟩ Народный праздник в честь Дня шахтера пройдет под новым названием

Одна из самых признанных эстонских поп-певиц Таня, родившаяся в Кохтла-Ярве, выступала на Дне шахтера в 2018 году и снова выйдет на сцену спустя четыре года, когда этот народный праздник будет называться "Viru fest".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik