Отменявшееся из-за коронаограничений два предыдущих года празднование Дня шахтера вновь состоится в это воскресенье, 28 августа, - но под новым названием "Viru fest". Место мероприятия прежнее - территория музея-шахты в Кохтла-Нымме.
"VIRU FEST" ⟩ Народный праздник в честь Дня шахтера пройдет под новым названием
На организуемый предприятиями "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" народный праздник приглашают как нынешних, так и бывших шахтеров, а также всех желающих. Празднество, на которое в последние годы собирались тысячи человек, является самым многолюдным народным праздником в Ида-Вирумаа.
На концертную сцену начинающегося в 14 часов мероприятия выйдут, так сказать, сливки эстонской поп-музыки Таня, Танель Падар, Даниэль Леви и победившая в последней "суперзвездной" передаче уроженка Нарвы Алика Милова.
Дети смогут посмотреть зрелищное представление научного театра "Kolm Põrsakest", а также шоу пузырей и выступление фиксиков. Традиционно состоятся спортивные состязания, а предприятия отметят своих лучших работников. Советами по безопасности поделятся работники Спасательного департамента и скорой помощи.