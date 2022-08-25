Чт, 25.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

"VIRU FEST" ⟩ Народный праздник в честь Дня шахтера пройдет под новым названием

Эрик Гамзеев
, журналист
Народный праздник в честь Дня шахтера пройдет под новым названием
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Одна из самых признанных эстонских поп-певиц Таня, родившаяся в Кохтла-Ярве, выступала на Дне шахтера в 2018 году и снова выйдет на сцену спустя четыре года, когда этот народный праздник будет называться "Viru fest".
Одна из самых признанных эстонских поп-певиц Таня, родившаяся в Кохтла-Ярве, выступала на Дне шахтера в 2018 году и снова выйдет на сцену спустя четыре года, когда этот народный праздник будет называться "Viru fest". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Отменявшееся из-за коронаограничений два предыдущих года празднование Дня шахтера вновь состоится в это воскресенье, 28 августа, - но под новым названием "Viru fest". Место мероприятия прежнее - территория музея-шахты в Кохтла-Нымме.

На организуемый предприятиями "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" народный праздник приглашают как нынешних, так и бывших шахтеров, а также всех желающих. Празднество, на которое в последние годы собирались тысячи человек, является самым многолюдным народным праздником в Ида-Вирумаа.

На концертную сцену начинающегося в 14 часов мероприятия выйдут, так сказать, сливки эстонской поп-музыки Таня, Танель Падар, Даниэль Леви и победившая в последней "суперзвездной" передаче уроженка Нарвы Алика Милова.

Дети смогут посмотреть зрелищное представление научного театра "Kolm Põrsakest", а также шоу пузырей и выступление фиксиков. Традиционно состоятся спортивные состязания, а предприятия отметят своих лучших работников. Советами по безопасности поделятся работники Спасательного департамента и скорой помощи.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх