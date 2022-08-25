Чт, 25.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Йыхви избрал Калева Наура почетным гражданином

Эрик Калда
, журналист
Йыхви избрал Калева Наура почетным гражданином
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Калев Наур.
Калев Наур. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание избрало 16-м почетным гражданином Йыхви активиста местной жизни Калева Наура.

Кандидатуру Наура представили бывший член и многолетний председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон и Рихо Силлар, который когда-то работал юристом в волостном управлении.

"Калев Наур уже много лет является активистом местной жизни и внес значительный вклад в развитие и продвижение Йыхви: он был инициатором и активистом нескольких проектов развития города и волости Йыхви, был инициатором установки памятника генерал-майору Александеру Тыниссону на центральной площади Йыхви в порядке частной инициативы и активно участвовал в организации мемориальных конференций Александера Тыниссона. Также по его инициативе в учебных заведениях стали проводить базирующиеся на патриотизме уроки начальной военной подготовки, тем самым пропагандируя среди молодежи желание защищать Эстонию", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх