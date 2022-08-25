Йыхви избрал Калева Наура почетным гражданином

"Калев Наур уже много лет является активистом местной жизни и внес значительный вклад в развитие и продвижение Йыхви: он был инициатором и активистом нескольких проектов развития города и волости Йыхви, был инициатором установки памятника генерал-майору Александеру Тыниссону на центральной площади Йыхви в порядке частной инициативы и активно участвовал в организации мемориальных конференций Александера Тыниссона. Также по его инициативе в учебных заведениях стали проводить базирующиеся на патриотизме уроки начальной военной подготовки, тем самым пропагандируя среди молодежи желание защищать Эстонию", - говорится в пояснительной записке к проекту.