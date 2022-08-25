В йыхвиских школах не хватает мест для детей из Украины

- Каждое утро начинается с того, что за моей дверью выстраивается очередь. Новых учеников очень много, - сказала директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина.

Она добавила, что 12 детей из Украины пришли в школу в течение прошлого учебного года и теперь придут еще 15. Однако поток желающих не прекращается. На заседании комиссии волостного собрания по образованию Шульгина сказала, что ожидается приход чуть ли не 60 новых учеников, что составит более 10 процентов общего числа учащихся школы, которое нынче должно превысить 530.