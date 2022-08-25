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В йыхвиских школах не хватает мест для детей из Украины

Эрик Калда
, журналист
В йыхвиских школах не хватает мест для детей из Украины
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В конце года должно быть готово новое здание Йыхвиской основной школы, но и в нем могут не поместиться все прибывшие в волость и желающие попасть в эстоноязычную школу дети украинских военных беженцев.
В конце года должно быть готово новое здание Йыхвиской основной школы, но и в нем могут не поместиться все прибывшие в волость и желающие попасть в эстоноязычную школу дети украинских военных беженцев. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Две йыхвиские основные школы оказались в трудном положении, так как с нового учебного года в школьных зданиях не хватит мест для детей украинских военных беженцев. Поэтому волостное управление ищет решения, начав, среди прочего, переговоры с соседними самоуправлениями, чтобы направить детей в тамошние школы.

- Каждое утро начинается с того, что за моей дверью выстраивается очередь. Новых учеников очень много, - сказала директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина.

Она добавила, что 12 детей из Украины пришли в школу в течение прошлого учебного года и теперь придут еще 15. Однако поток желающих не прекращается. На заседании комиссии волостного собрания по образованию Шульгина сказала, что ожидается приход чуть ли не 60 новых учеников, что составит более 10 процентов общего числа учащихся школы, которое нынче должно превысить 530.

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