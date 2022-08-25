Две йыхвиские основные школы оказались в трудном положении, так как с нового учебного года в школьных зданиях не хватит мест для детей украинских военных беженцев. Поэтому волостное управление ищет решения, начав, среди прочего, переговоры с соседними самоуправлениями, чтобы направить детей в тамошние школы.
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В йыхвиских школах не хватает мест для детей из Украины
В йыхвиских школах не хватает мест для детей из Украины
- Каждое утро начинается с того, что за моей дверью выстраивается очередь. Новых учеников очень много, - сказала директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина.