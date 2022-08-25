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Попросит ли Йыхви у государства отсрочку для футбольного холла?

Эрик Калда
, журналист
Попросит ли Йыхви у государства отсрочку для футбольного холла?
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Алексей Наумкин.
Алексей Наумкин. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Член оппозиции в Йыхвиском волостном собрании центрист Алексей Наумкин подал запрос волостному управлению, в котором интересуется, будет ли Йыхви просить дополнительные деньги на строящийся футбольный холл, поскольку строительство подорожало.

По словам Наумкина, Йыхви, Раквере, Пярну и Курессааре получили от правительства шесть миллионов евро на строительство крытых футбольных холлов. К настоящему моменту, по утверждению Наумкина, ясно, что из-за повышения стоимости строительства эти холлы к концу года сданы не будут, и некоторые самоуправления обратились к правительству с просьбой о выделении дополнительных средств и переносе сроков завершения строительства.

В своем запросе Наумкин хочет знать, как далеко продвинулось строительство футбольного холла в Йыхви и планируют ли просить правительство о продлении сроков.

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