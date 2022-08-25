Попросит ли Йыхви у государства отсрочку для футбольного холла?

По словам Наумкина, Йыхви, Раквере, Пярну и Курессааре получили от правительства шесть миллионов евро на строительство крытых футбольных холлов. К настоящему моменту, по утверждению Наумкина, ясно, что из-за повышения стоимости строительства эти холлы к концу года сданы не будут, и некоторые самоуправления обратились к правительству с просьбой о выделении дополнительных средств и переносе сроков завершения строительства.