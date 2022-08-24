ERR: Семья украинских беженцев из четырех человек живет на 1000 евро в месяц

Иванна из Кривого Рога приехала в Эстонию в марте с двумя детьми и мамой. Сначала государство покрывало их расходы на проживание - они жили на корабле. Теперь семье приходится жить самостоятельно с доходом в тысячу евро. Именно такое пособие в общей сложности получает семья из четырех человек, но только аренда квартиры стоит почти 600 евро. Иванна надеется, что скоро станет легче, дети должны получить место в детском саду, а сама она ищет работу по специальности оператор крана, передает "Актуальная камера".