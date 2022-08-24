Почти 40 процентов прибывших в Эстонию трудоспособных украинских беженцев нашли работу. Однако содержание тех, кто еще не смог этого сделать, обходится эстонскому бюджету в круглую сумму, ведь для беженцев социальные пособия являются основным источником дохода. Об этом рассказывают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.err.ee.
ERR: Семья украинских беженцев из четырех человек живет на 1000 евро в месяц
Иванна из Кривого Рога приехала в Эстонию в марте с двумя детьми и мамой. Сначала государство покрывало их расходы на проживание - они жили на корабле. Теперь семье приходится жить самостоятельно с доходом в тысячу евро. Именно такое пособие в общей сложности получает семья из четырех человек, но только аренда квартиры стоит почти 600 евро. Иванна надеется, что скоро станет легче, дети должны получить место в детском саду, а сама она ищет работу по специальности оператор крана, передает "Актуальная камера".
С начала войны в Эстонию прибыло около 50 тысяч беженцев, и более трети из них уже нашли работу.
- Получатель временной защиты может ходатайствовать ровно о такой же социальной помощи, как и местные жители. При этом беженцы неплохо справляются самостоятельно. По нашим данным, 39 процентов бежавших сюда украинцев трудоспособного возраста уже нашли работу, - прокомментировала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Подробнее - в телерепортаже "Актуальной камеры":