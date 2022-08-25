ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА ⟩ Уезд Ида-Вирумаа - антирекордсмен Эстонии по ожидаемой продолжительности жизни

По ее словам, при рассмотрении различных групп населения выясняется, что больше всего годы здоровой жизни сократились у людей с более низким уровнем образования и у людей, проживающих в городских регионах.

В Ида-Вирумаа живут меньше

Статистика отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Более всего она варьируется в части образования: у людей с высшим образованием ожидаемая продолжительность жизни составляет 81 год, а среди имеющих основное образование почти на 10 лет меньше - 70,3 года.

В распределении по уездам наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в Хийуском и Тартуском уездах, а наименьшая - в Ида-Вируском и Выруском уездах. Разница в ожидаемой продолжительности жизни у жителей Хийуского и Ида-Вируского уездов составляет 4,5 года.

Проживающие в Эстонии неэстонцы живут почти на 2 года меньше, чем эстонцы: 75,6 и 77,5 года соответственно.

Эстония - лидер среди трех стран Балтии

В сравнении по странам Балтии самая высокая ожидаемая продолжительность жизни отмечена в Эстонии. В 2021 году этот показатель составил в Латвии 73,1 года, то есть за год снизился на 2 года. В Литве ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году составляла 75,1 года. "Уже тогда этот показатель был значительно ниже предыдущего, и, хотя Литва еще не опубликовала данные за 2021 год, вероятно, что за год ожидаемая продолжительность жизни снизилась там еще больше", - отметила Марин Тасуя.

В Европе по состоянию на 2020 год (за 2021 год отчитались еще не все страны Европы) средняя продолжительность жизни составила 80,4 года - по этому показателю отстают все страны Балтии.

Показатель продолжительности здоровой жизни в 2020 году был самым высоким в Швеции (у женщин 72,7 года, у мужчин 72,8 года) и самым низким - в Латвии (у женщин 54,3 года, у мужчин 52,6 года).