Не все больницы Эстонии должным образом подготовлены к перебоям в электроснабжении, о чем рассказал новостной портал Rus.err.ee. По его данным, более крупные больницы в случае перебоев могут работать в течение нескольких дней, а небольшие - менее суток.
ERR: Только крупные больницы готовы к длительным перебоям в электроснабжении
Во время перебоев в электроснабжении региональным и центральным больницам приходится самостоятельно справляться в течение 72 часов, а больницам общего профиля - в течение 16 часов, как выяснили в ERR. "Согласно предоставленному нам обзору, региональные больницы могут круглосуточно работать до 72 часов, учитывая мощность генераторов", - рассказала главный специалист отдела организации здравоохранения и операций Департамента здоровья Лийна Хенн.
Причем, во время перебоев может работать не вся больница, а только некоторые структурные подразделения. "В идеале могла бы работать вся больница. Хорошим примером является Ида-Таллиннская центральная больница - ее бывший руководитель распорядился, чтобы все отделения были оснащены генераторами. Но на основании закона мы прежде всего концентрируемся на оказании неотложной помощи. Это означает, что пациенту, находящемуся в опасном для жизни состоянии, можно будет оказать быструю помощь", - объяснила Хенн.
В небольших больницах ситуация иная. "Нельзя сказать, что они не могли или не успели. В действительности больницы общего профиля были внесены в список поставщиков жизненно важных услуг всего несколько лет назад, поэтому им не нужно было думать об обеспечении электроснабжения", - также объяснила Лийна Хенн.