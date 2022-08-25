ERR: Только крупные больницы готовы к длительным перебоям в электроснабжении

Во время перебоев в электроснабжении региональным и центральным больницам приходится самостоятельно справляться в течение 72 часов, а больницам общего профиля - в течение 16 часов, как выяснили в ERR. "Согласно предоставленному нам обзору, региональные больницы могут круглосуточно работать до 72 часов, учитывая мощность генераторов", - рассказала главный специалист отдела организации здравоохранения и операций Департамента здоровья Лийна Хенн.

Причем, во время перебоев может работать не вся больница, а только некоторые структурные подразделения. "В идеале могла бы работать вся больница. Хорошим примером является Ида-Таллиннская центральная больница - ее бывший руководитель распорядился, чтобы все отделения были оснащены генераторами. Но на основании закона мы прежде всего концентрируемся на оказании неотложной помощи. Это означает, что пациенту, находящемуся в опасном для жизни состоянии, можно будет оказать быструю помощь", - объяснила Хенн.