Спасатели учат, как организовать хороший и безопасный костер

"Вокруг костра не должно быть легко воспламеняемых предметов, а рядом нужно держать первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдёт ведро воды или огнетушитель. Так как сейчас засушливая и пожароопасная природа, стоит задуматься о разведении лишь небольшого костра", - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Кроме того, нужно учитывать, чтобы костёр был достаточно далеко от зданий. "Безопасным расстоянием считается 10-13 шагов от здания, но во время засушливого периода было бы хорошо это расстояние увеличить", - добавил Саареметс.

Как говорят спасатели, рецепт костра, который принесет только положительные эмоции, очень прост: в огне можно сжигать только чистую древесину, бумагу или картон, и нельзя забывать о том, что место мусора на свалке, а не в костре.

Также они напоминают, что огонь нельзя оставлять без присмотра. Именно оставленные без присмотра костры становятся причиной многих возгораний. "Стоит помнить, что последний уходящий человек тушит костер - если вы уже вдоволь насладились пребыванием у костра, то огонь и угли, оставшиеся от него, необходимо потушить водой или другим огнетушащим средством. Также участник Ночи древних огней собирает мусор после праздника и заботится о том, чтобы природа после него была чистая", - сказал Саареметс.

Спасательный департамент также советует отказаться от использования летающих фонарей, так как они опасны и вредны для окружающей среды.