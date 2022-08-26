В эту субботу, 27 августа, в Ночь древних огней на пляжах Эстонии будут разводиться костры. Спасатели напоминают, что долго стояла засушливая погода, поэтому нужно быть очень осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности - чтобы Ночь огней прошла благополучно.
Спасатели учат, как организовать хороший и безопасный костер
"Вокруг костра не должно быть легко воспламеняемых предметов, а рядом нужно держать первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдёт ведро воды или огнетушитель. Так как сейчас засушливая и пожароопасная природа, стоит задуматься о разведении лишь небольшого костра", - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.
Кроме того, нужно учитывать, чтобы костёр был достаточно далеко от зданий. "Безопасным расстоянием считается 10-13 шагов от здания, но во время засушливого периода было бы хорошо это расстояние увеличить", - добавил Саареметс.
Как говорят спасатели, рецепт костра, который принесет только положительные эмоции, очень прост: в огне можно сжигать только чистую древесину, бумагу или картон, и нельзя забывать о том, что место мусора на свалке, а не в костре.
Также они напоминают, что огонь нельзя оставлять без присмотра. Именно оставленные без присмотра костры становятся причиной многих возгораний. "Стоит помнить, что последний уходящий человек тушит костер - если вы уже вдоволь насладились пребыванием у костра, то огонь и угли, оставшиеся от него, необходимо потушить водой или другим огнетушащим средством. Также участник Ночи древних огней собирает мусор после праздника и заботится о том, чтобы природа после него была чистая", - сказал Саареметс.
Спасательный департамент также советует отказаться от использования летающих фонарей, так как они опасны и вредны для окружающей среды.
Памятка хорошего и безопасного костра
- Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в Центр тревоги по номеру 112.
- Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра - на расстоянии не менее 15 метров. Кострище любого размера должно находиться минимум в 20 метрах от лесного массива.
- В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть. Костер можно разводить только на невоспламеняющейся поверхности.
- В костре можно сжигать только чистое дерево, бумагу и картон.
- Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом ветре. Нужно следить за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры, и убрать горючие материалы.
- Дым костра не должен приносить неприятности окружающим людям.
- Для хорошего настроения достаточно и небольшого костра.
- При разведении костра всегда под рукой должны быть первичные средства тушения огня.
- Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя обязательно нужно убедиться, что он точно потушен.
- Любые все вопросы, касающиеся разведения костров, использования грилей, правил и требований пожаробезопасности, можно задавать по телефону 1247.