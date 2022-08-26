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Оборона Эстонии ищет новых добровольцев

Северное побережье
Оборона Эстонии ищет новых добровольцев
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Отряд Сил обороны на привале.
Отряд Сил обороны на привале. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Военнообязанные граждане Эстонии скоро получат удобную возможность заявить о своем желании участвовать в обороне государства в качестве добровольца, о чем сообщили в Министерстве обороны.

Обновление регистра военнообязанных в 2023 году приведет к сокращению бумажной работы, улучшению управления данными, а также даст военнообязанным возможность заявить о своем желании стать добровольцем для участия в обеспечении внутренней безопасности или военной государственной обороне.

В настоящее время в регистре собирается информация о навыках управления механическим транспортным средством и религиозных убеждениях. В будущем военнообязанный сможет добавить информацию также о своих других навыках, приобретенных на дополнительных курсах либо в результате участия в деятельности по интересам и самообразования. Данная информация может быть предоставлена им на добровольной основе и будет учитываться при его направлении на место прохождения срочной службы и обучение.

Человек также может указать, является ли он уже членом Кайтселийта, помощником полицейского или добровольным спасателем.

- И действующий член Кайтселийта, и помощник полицейского, и добровольный спасатель играют особую роль и вносят свой вклад в разрешение кризиса или чрезвычайной ситуации, - комментирует министр обороны Ханно Певкур. - Часто бывает так, что активный гражданин является действующим членом Кайтселийта и одновременно помощником полицейского или добровольным спасателем, и тогда у него есть выбор, в какую организацию он хочет внести свой вклад при решении той или иной ситуации. Вместе с этим у государства или организации отсутствует комплексный обзор о различных ролях и видах деятельности человека, поэтому отсутствует также представление о реальных ресурсах, необходимых в условиях кризиса, - отметил министр обороны.

Помимо Сил обороны, такая информация будет полезна и другим правительственным учреждениям, занимающимся вопросами государственной обороной, обеспечением безопасности или правопорядка, а также добровольным организациям в этих областях. Если человек также даст согласие на обмен информацией, с ним можно будет связаться, чтобы сделать предложение о трудоустройстве или присоединении к волонтерской деятельности.

Согласие можно будет дать отдельно по каждому учреждению и сделанным предложениям. Например, если человек дает согласие на предложения, направленные Кайтселийтом, то ему может быть отправлено приглашение о вступлении в Кайтселийт. Если согласие дается на предложения, поступающие от Департамента полиции и погранохраны или Спасательного департамента, то человек соглашается получать информацию и предложения для участия в качестве помощника полицейского, добровольного спасателя на море или добровольного спасателя.

Человек может в любое время отозвать свое согласие на обработку и передачу данных, предоставленных на добровольной основе.

С 1 октября 2022 года у военнообязанных будут запрашивать информацию об их волонтерской деятельности, связанной с подготовкой к внутренней безопасности или военной государственной обороне.

Постановление окончательно вступит в силу 1 января 2023 года.

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