Оборона Эстонии ищет новых добровольцев

Обновление регистра военнообязанных в 2023 году приведет к сокращению бумажной работы, улучшению управления данными, а также даст военнообязанным возможность заявить о своем желании стать добровольцем для участия в обеспечении внутренней безопасности или военной государственной обороне.

В настоящее время в регистре собирается информация о навыках управления механическим транспортным средством и религиозных убеждениях. В будущем военнообязанный сможет добавить информацию также о своих других навыках, приобретенных на дополнительных курсах либо в результате участия в деятельности по интересам и самообразования. Данная информация может быть предоставлена им на добровольной основе и будет учитываться при его направлении на место прохождения срочной службы и обучение.

Человек также может указать, является ли он уже членом Кайтселийта, помощником полицейского или добровольным спасателем.