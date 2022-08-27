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Айра и Мати Раутсо помогают юным идавирусцам раскрыть свой художественный талант

Эрик Гамзеев
, журналист
Айра и Мати Раутсо помогают юным идавирусцам раскрыть свой художественный талант
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Для Айры и Мати Раутсо поддержание и развитие у детей интереса к искусству в Йыхвиской художественной школе стало делом всей жизни.
Для Айры и Мати Раутсо поддержание и развитие у детей интереса к искусству в Йыхвиской художественной школе стало делом всей жизни. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Айра и Мати Раутсо, чета художников, которые более 40 лет обучают искусству ида-вирумааских детей в Йыхви, в нынешнем июле провели совместную выставку в одной из самых представительных художественных галерей страны - в галерее "Vabaduse" в Таллинне.

- Скольких усилий стоило вам отобрать свои работы для выставки наряду с повседневной преподавательской деятельностью в художественной школе?

Айра: У меня и утро, и выходные относительно свободны, и наряду со своей преподавательской работой я также могу постоянно заниматься искусством. У меня есть несколько выставочных комплектов. Когда галерист предложила, у меня не было с этим проблем.

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