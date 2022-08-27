Айра и Мати Раутсо, чета художников, которые более 40 лет обучают искусству ида-вирумааских детей в Йыхви, в нынешнем июле провели совместную выставку в одной из самых представительных художественных галерей страны - в галерее "Vabaduse" в Таллинне.
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Айра и Мати Раутсо помогают юным идавирусцам раскрыть свой художественный талант
Айра и Мати Раутсо помогают юным идавирусцам раскрыть свой художественный талант
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