Эстонские стартапы привлекли рекордные инвестиции

Согласно базе данных "Startup Estonia", сегодня в Эстонии действует 1439 стартапов, 50 из которых созданы в 2022 году. Больше всего новых стартапов основано в области финансовых технологий (восемь новых стартапов), программное обеспечение для бизнеса (семь новых компаний) и экологические технологии (пять новых стартапов).

Руководитель "Startup Estonia" Эве Пеэтерсон, отметила, что эстонские стартапы характеризует глобальный охват: "Рынок Эстонии очень мал, то есть с самого начала взоры наших местных стартапов прикованы к крупным международным рынкам. Это, безусловно, усложняет старт, но в перспективе является одним из важнейших факторов глобального успеха наших технологических компаний. Конечно, развитию стартапов также способствуют государственная политика, хорошая международная репутация Эстонии, сильная экосистема, а также накопленный опыт и предыдущие истории успеха".

За первые шесть месяцев 2022 года стартап-компании увеличили общий оборот до рекордных 958 миллионов евро, что на 68% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Наибольший оборот в первом полугодии текущего года был у стартапов "Bolt" (466,9 млн евро), "Veriff" (32 млн евро), "Swappie" (25,7 млн евро), "Comodule" (18,6 млн евро) и "Starship Technologies" (16,4 млн евро).

За первые шесть месяцев года эстонские стартапы привлекли один миллиард евро инвестиций, было совершено 44 сделки, а средний размер ивестиции составил 22,9 миллионов евро. 28 стартапов привлекли инвестицию в размере более миллиона евро.

По словам Кайди Руусалепп, президента общества, объединяющего стартапы, местные стартапы умело планируют свой международный рост, но, что более важно, реализовывают планы роста. "Привлеченный капитал позволил нанять больше талантов, которые управляют и поддерживают расширение бизнеса. Бизнес стартапов глобален и сектор не зависит от проблем той или иной страны или региона. Наши бизнес-модели позволяют выходить на рынки или сегменты клиентов, где есть благоприятная почва для роста. Это умный и масштабируемый сектор, который годами добивается успеха. Цифры - это просто печать отличной работы и современности наших бизнес-моделей", - сказала Руусалепп.

Крупнейшие инвестиции в первой половине 2022 года были привлечены "Bolt" (628 млн евро), "Veriff" (89 млн евро), "Starship Technologies" (87,4 млн евро), "Glia" (40,9 млн евро) и "Eurora Solutions" (37,7 млн евро).