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НЕ НАВРЕДИ ⟩ Департамент окружающей среды запретил все запланированные обновления в зоне отдыха Ульясте

Кюлли Крийс
, журналист
Департамент окружающей среды запретил все запланированные обновления в зоне отдыха Ульясте
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В этом месте планировалось соорудить лестницу, которая, помимо создания более удобного доступа к воде, также защищала бы корни деревьев от вытаптывания.
В этом месте планировалось соорудить лестницу, которая, помимо создания более удобного доступа к воде, также защищала бы корни деревьев от вытаптывания. Фото: Viivian Päll

Запланированные за счет народного бюджета Люганузе в зоне отдыха на озере Ульясте обновления нанесли бы ущерб состоянию охраняемой территории и целям охраны, поэтому на эти деньги починят пешеходный мост церкви Люганузе.

Набрав 83 голоса, план сделать пляжи озера Ульясте более удобными для посетителей выиграл голосование по идеям народного бюджета. Было желание построить автостоянку с переносным туалетом, лестницу возле костровой площадки RMK, которая облегчила бы доступ к озеру, а также защитила бы почву и корни деревьев от вытаптывания. Хотели привести в порядок заброшенную пляжную зону, расположенную чуть дальше от нынешнего места купания, и почистить старую каменную лестницу, заменить скамейки и кабинки для переодевания на новые.

Поскольку работы в основном планировались на охраняемой территории, Люганузеское волостное управление запросило согласие на это у Департамента окружающей среды.

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