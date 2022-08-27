Запланированные за счет народного бюджета Люганузе в зоне отдыха на озере Ульясте обновления нанесли бы ущерб состоянию охраняемой территории и целям охраны, поэтому на эти деньги починят пешеходный мост церкви Люганузе.
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НЕ НАВРЕДИ ⟩ Департамент окружающей среды запретил все запланированные обновления в зоне отдыха Ульясте
Департамент окружающей среды запретил все запланированные обновления в зоне отдыха Ульясте
Набрав 83 голоса, план сделать пляжи озера Ульясте более удобными для посетителей выиграл голосование по идеям народного бюджета. Было желание построить автостоянку с переносным туалетом, лестницу возле костровой площадки RMK, которая облегчила бы доступ к озеру, а также защитила бы почву и корни деревьев от вытаптывания. Хотели привести в порядок заброшенную пляжную зону, расположенную чуть дальше от нынешнего места купания, и почистить старую каменную лестницу, заменить скамейки и кабинки для переодевания на новые.