СТАТИСТИКА ⟩ Cредняя зарплата заметно выросла, самый сильный рост - в Ида-Вирумаа

"Наблюдавшийся во втором квартале рост зарплат на 10,1% был наивысшим за последние годы", - прокомментировал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. По его словам, одной из причин роста зарплат может быть давление на зарплаты в связи с общим повышением цен.

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3034 евро), финансовой и страховой деятельности (2746 евро) и в энергетике (2337 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1255 евро).

Более всего средняя зарплата выросла в сфере услуг по проживанию и питанию (18,6%) и в сфере обрабатывающей промышленности (14,8%).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1829 евро) и Тартуском уезде (1753 евро), а самой низкой - в Валгаском уезде (1182 евро) и Хийуском уезде (1117 евро).

За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском уезде (на 16%) и Пылваском уезде (на 14,8%).