ЗНАК КАЧЕСТВА Самые гостеприимные места Ида-Вирумаа можно найти по знаку золотого сердца

Пусть к гостеприимству начался в январе на кивиылиской горе, где 26 партнеров Ида-Вируского туристического кластера подписали соглашение о гостеприимстве и приступили к работе для получения соответствующего знака. Так как все это происходило в краю приключений, знаки гостеприимства вручались под землей - в Эстонском шахтном музее. Первых знаков гостеприимства удостоились 18 предприятий и учреждений, которые в течение полугода крепко для этого поработали.

Нужно было не только соблюдать соглашение, но и позаботиться о том, чтобы в инфоканалах имелся корректный контент на нескольких языках. Нужно было также классифицировать отзывы гостей на настоящий момент, что необходимо для дальнейшего анализа. Стремящиеся получить знак гостеприимства участвовали также в обучениях, проводимых лучшими в своих областях специалистами, и в тестовых посещениях - в качестве как тестируемых, так и тестирующих, - чтобы через покупки "вслепую" получить лучшее представление о качестве обслуживания и о том, на что нужно обратить больше внимания.

В следующем году - новый шанс

- Мы рады, что развитие гостеприимства волнует многих туристических предпринимателей и они действительно готовы прилагать усилия, чтобы предложить гостям еще более хорошие эмоции, - сказала руководитель по развитию Ида-Вируского туристического кластера Ану Кырге.