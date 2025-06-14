ЗНАК КАЧЕСТВА Самые гостеприимные места Ида-Вирумаа можно найти по знаку золотого сердца

Восемнадцать ида-вируских туристических предприятий и учреждений первыми в Эстонии заслужили региональные знаки гостеприимства, свидетельствующие о высоком качестве обслуживания. Продолжая последовательную работу, Ида-Вирумаа будет стремиться к статусу равномерно гостеприимного места назначения.
Пусть к гостеприимству начался в январе на кивиылиской горе, где 26 партнеров Ида-Вируского туристического кластера подписали соглашение о гостеприимстве и приступили к работе для получения соответствующего знака. Так как все это происходило в краю приключений, знаки гостеприимства вручались под землей - в Эстонском шахтном музее. Первых знаков гостеприимства удостоились 18 предприятий и учреждений, которые в течение полугода крепко для этого поработали.
Нужно было не только соблюдать соглашение, но и позаботиться о том, чтобы в инфоканалах имелся корректный контент на нескольких языках. Нужно было также классифицировать отзывы гостей на настоящий момент, что необходимо для дальнейшего анализа. Стремящиеся получить знак гостеприимства участвовали также в обучениях, проводимых лучшими в своих областях специалистами, и в тестовых посещениях - в качестве как тестируемых, так и тестирующих, - чтобы через покупки "вслепую" получить лучшее представление о качестве обслуживания и о том, на что нужно обратить больше внимания.
В следующем году - новый шанс
- Мы рады, что развитие гостеприимства волнует многих туристических предпринимателей и они действительно готовы прилагать усилия, чтобы предложить гостям еще более хорошие эмоции, - сказала руководитель по развитию Ида-Вируского туристического кластера Ану Кырге.
- Скрепя сердце, пришлось признать, что некоторые из кандидатов в этом году знак все же не получат, так как главным образом из-за нехватки времени они не смогли выполнить требования. К счастью, речь идет об имеющем продолжение начинании. Уже в следующем году у всех ида-вируских туристических предприятий будет новая возможность продлить действие знака или получить знак, - добавила она.
Надпись на знаке "tõeline külalislahkus algab südamest" ("истинное гостеприимство начинается с сердца") великолепно характеризует, по словам Ану Кырге, отношение получателей знака к своим гостям.
- Изображенное на знаке сердце несовершенно по форме, как все мы, но тем не менее оно золотое. Это отражает наши намерения, а отпечаток пальца на сердце символизирует личную причастность и открытость. Мы с душой выполняем свою работу и от всего сердца благодарим всех, кто посредством поддерживающей обратной связи помогает нам расти.
Стать более гостеприимными, сотрудничая
Одним из получателей знака гостеприимства стал принимавший участников церемонии Эстонский шахтный музей. "Гостеприимство исходит из самого человека - оно либо есть, либо его нет. Если оно есть, то его можно развивать", - считает прошедшая программу развития старший администратор Марили Адамсон.
Директор шахтного музея Этти Кагаров добавила, что в рамках программы они пересмотрели домашнюю страницу. Полезными оказались также тестовые посещения. "В сотрудничестве с другими партнерами становишься лучше - они приходят, дают обратную связь и рекомендации. Я думаю, что сотрудничество делает весь уезд более гостеприимным".
Шахтный музей занимается также решением той проблемы, что посетители часто не могут найти вход, так как его заслоняет вагон. Чтобы людям не приходилось бродить вокруг здания, у скульптора Айвара Симсона заказали фигуру крота-шахтера, которая указывала бы на вход. "Фигура крота-шахтера уже в работе", - сообщила Этти Кагаров.
Хозяйка "Kauksi puhkemaja" Пирет Талисту сказала, что уже по своей натуре является достаточно гостеприимным человеком, но и она обнаружила в программе знака что-то полезное для себя. "Программа помогла осмыслить и понять связанную с гостеприимством деятельность: всегда можно сделать что-то еще лучше".
Крестный гостеприимства из Дании
Вручить знаки приехал почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен, около двух лет тесно сотрудничавший с туристическими деятелями региона и вдохновлявший Ида-Вирумаа на развитие гостеприимства. По словам почетного консула, у региона имеются все предпосылки, чтобы стать известным своим северным качеством местом назначения, а гостеприимство - это один из важнейших шагов на пути к этому.
- Ида-Вирумаа хочет привлекать больше туристов и принял решение, что желает быть самым гостеприимным уездом в Эстонии. Фундамент гостеприимства построен, следующий шаг - строительство дома. Гостеприимство и хороший опыт обслуживания очень важны, их развитие стоит немного и его следует продолжить, - сказал "крестный отец" гостеприимства Расмуссен.
- Западноевропейский клиент ждет улыбки, персонального подхода, дружелюбного англоязычного общения. Получатели знака гостеприимства к приему европейского туриста готовы, - сказала ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен.
Получившие знак гостеприимства
- "Karukella puhkemaja"
- "Kauksi puhkemaja"
- Мыза Сака
- "Toila SPA Hotell"
- "Meresuu Spa & Hotel"
- "Von Rosen SPA hotell"
- "Kaevuri maja" и "Aare kodumajutus"
- "Tuhamäe hostel"
- "Kauksi puhkeküla"
- "Narva-Jõesuu Medical Spa"
- "Toila mereresto"
- Эстонский шахтный музей
- Нарвская ратуша и центр туринформации
- Казематы бастиона Виктория
- Алутагузеский центр оздоровительного спорта
- "VR History - VR Toila 1938"
- Йыхвиский концертный дом
- Кивиылиский приключенческий центр
- "Rosi puhkemaja"