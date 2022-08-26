Нарва хочет отсудить у государства свой танк и апеллирует к конституции

Мэр Нарвы: пускай сами и судятся

Сторонники тяжбы с государством предлагают, чтобы Нарвская горуправа через суд оспорила распоряжения полиции о демонтаже 16 августа и распоряжение правительства от 23 августа о принятии имущества в собственность государства. Они предлагают горуправе нанять адвоката, а деньги на это взять в резервном фонде мэра Нарвы.

Мэр Нарвы Катри Райк выступает против обращения в суд и вообще развития скандальной истории с нарвскими красными монументами. В ответ на пожелание депутатов Райк заявила, что в данном случае неправильно судиться с государством и лично она не видит смысла в этом. "Нам надо сотрудничать, а не выяснять отношения", - уверена она.

Райк заявила в комментарии "Северному побережью", что если горсобрание думает, что город должен идти в суд, тогда, дескать, пускай само горсобрание и занимается этим. С ее мнением согласны, по словам Райк, другие члены Нарвской горуправы и городской секретарь.

Мэр Нарвы КАТРИ РАЙК:

- Город Нарва упустил свой шанс самостоятельно переместить свои памятники советской эпохи. У горсобрания не было желания в скором времени обсуждать этот вопрос. Это по-человечески понятно: если на столе очень сложный, противоречивый вопрос, то неизменно возникает желание улизнуть с собрания, чтобы поговорить по телефону в коридоре.

Нарвское горсобрание окончательно не решило, что обратятся в суд. Это обсудят в сентябре. Безусловно, не все депутаты поддерживают такое решение.