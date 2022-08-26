Власти Нарвы могут попытаться через суд оспорить присвоение правительством танка и других демонтированных монументов, а точнее того, что от них осталось. Мэр Катри Райк категорически отказывается идти с этим в суд, а вот народные избранники уверены, что судиться надо.
Нарва хочет отсудить у государства свой танк и апеллирует к конституции
В Нарвском горсобрании предложено срочно созвать внеочередное заседание и на нем поручить горуправе обратиться в суд для защиты муниципального имущества - бывших монументов, которые правительство забрало в государственную собственность после демонтажа 16 августа. Самый ценный с точки зрения нарвитян памятный объект - танк Т-34 - в тот же день был передан Эстонскому военному музею в Виймси.
Согласно решению правительства от 23 августа, музейным имуществом стали, помимо танка T-34, красная звезда и две мемориальные плиты с разрушенного памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с располагавшегося возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника "Три штыка", красная звезда и мемориальная плита с памятника на братской могиле возле Нарвского речного порта, а также якорь и мемориальный камень от разрушенного памятника Мерикюласкому десанту в Нарва-Йыэсуу. Распорядителем этого имущества, бывшего поначалу в руках полиции, назначено Министерство обороны, которое передаст сохранившиеся фрагменты монументов в военный музей.
С такими действиями полиции и правительства, которые опирались на Закон об охране общественного порядка, несогласна по меньшей мере треть депутатского корпуса Нарвского горсобрания. Они ссылаются на 32-ю статью Конституции, согласно которой, собственность каждого неприкосновенна и равно защищена. Собственность может быть отчуждена без согласия собственника только в случаях и в порядке, установленных законом, в общих интересах за справедливую и немедленную компенсацию. Каждый, чье имущество отчуждено без его согласия, имеет право обратиться в суд и опротестовать отчуждение имущества, компенсацию или ее размер.
Мэр Нарвы: пускай сами и судятся
Сторонники тяжбы с государством предлагают, чтобы Нарвская горуправа через суд оспорила распоряжения полиции о демонтаже 16 августа и распоряжение правительства от 23 августа о принятии имущества в собственность государства. Они предлагают горуправе нанять адвоката, а деньги на это взять в резервном фонде мэра Нарвы.
Мэр Нарвы Катри Райк выступает против обращения в суд и вообще развития скандальной истории с нарвскими красными монументами. В ответ на пожелание депутатов Райк заявила, что в данном случае неправильно судиться с государством и лично она не видит смысла в этом. "Нам надо сотрудничать, а не выяснять отношения", - уверена она.
Райк заявила в комментарии "Северному побережью", что если горсобрание думает, что город должен идти в суд, тогда, дескать, пускай само горсобрание и занимается этим. С ее мнением согласны, по словам Райк, другие члены Нарвской горуправы и городской секретарь.
Мэр Нарвы КАТРИ РАЙК:
- Город Нарва упустил свой шанс самостоятельно переместить свои памятники советской эпохи. У горсобрания не было желания в скором времени обсуждать этот вопрос. Это по-человечески понятно: если на столе очень сложный, противоречивый вопрос, то неизменно возникает желание улизнуть с собрания, чтобы поговорить по телефону в коридоре.
Нарвское горсобрание окончательно не решило, что обратятся в суд. Это обсудят в сентябре. Безусловно, не все депутаты поддерживают такое решение.
Глава горсобрания: государство позволило себе неправовые действия
Председатель депутатского корпуса Нарвы Владимир Жаворонков сказал, что он сейчас выясняет, может ли горсобрание в данном случае обратиться в суд. Жаворонков добавил, что он также выясняет, какие в действительности есть исходные документы, на основании которых правительство демонтировало и присвоило монументы. "Я хочу убедиться, например, что решения правительства не существует, по моим сведениям", - отметил Жаворонков, считающий, что государство позволило себе неправовые действия.
- Я считаю, что в юридическом плане надо поставить точку в этом вопросе, - сказал Жаворонков, выступая сторонником обращения в суд. - Во всех остальных планах это очень вредит, - добавил он, подчеркивая, что желает спорить не про то, что правительство демонтировало советские памятники, а о том, как это было сделано.
На вопрос о том, желает ли Нарва получить какую-то компенсацию за монументы, Жаворонков ответил отрицательно: "Для людей (нарвитян), которые говорят, что им плюнули в душу - и, по моему мнению тоже - такие вещи не размениваются, и ни о каких компенсациях и возмещениях тут говорить невозможно. Лично для меня было бы единственным хорошим шагом со стороны государства - признание, что поступили неправильно. Для меня очевидно, что с Нарвой поступили больно и несправедливо, хотя по существу, учитывая, что происходит в мире, все правильно".
Речь не идет о восстановлении монументов
Один из авторов проекта решения об обращении в суд - лидер нарвской оппозиции Алексей Евграфов сказал, что именно горуправа, а не горсобрание должна заниматься вопросами городского имущества, включая памятники. "Тут надо проявлять настойчивость в данном вопросе и требовать уважения к себе", - недоволен Евграфов пассивностью мэра Катри Райк.
- В суде надо получить правовую оценку того, как у Нарвы забрали монументы. Мы хотим пройти этот путь нормально и спокойно, мы не нагнетаем обстановку и готовы к диалогу. Если в суде будет решено, что данные объекты город Нарва может забрать себе, то они у нас станут музеалами, а ни в коем случае не будет восстановления памятников на тех же местах, где они были, - сказал Евграфов.
Он напомнил, что есть только тридцать дней на оспаривание распоряжений, считая с даты их составления, поэтому осталось мало времени на созыв внеочередного заседания горсобрания для решения об обращении в суд.