Люганузеские волостное управление и волостное собрание обсуждают предложение о передаче государству трех общеобразовательных школ волости. Соглашаясь на предложение министра образования и науки Тыниса Лукаса ("Isamaa"), местное самоуправление возложит на государство ответственность за четверть объема деятельности самоуправления, а также признает себя неспособным организовать местную образовательную жизнь. В ведении местного самоуправления в результате осталась бы только Майдлаская школа с 46 учащимися.
Микк Казесалк: Огосударствление школ - это признание неспособности волостного управления Люганузе организовать местную образовательную жизнь
В Эстонии организация основного образования является, за единичными исключениями, задачей местного самоуправления. Исключениями являются такие самоуправления, как Кохтла-Ярве, где местная власть недостаточно мотивирована или не в состоянии жизнеспособно организовывать образование в соответствии с государственными установками. В этих самоуправлениях правителей интересует не столько оказание необходимых гражданам услуг, сколько содержание получающих зарплату от самоуправления верных солдат партии, размеры собственных зарплат или престижность взятых в лизинг автомобилей.
Сейчас похоже, что руководимое Марьей-Лийзой Вейзер Люганузеское волостное управление хочет присоединиться к компании, в которой связанные с общим образованием заботы и радости спихивают на других. С учетом объемов бюджета, на организацию общего образования уходит около 25% всего объема деятельности Люганузеской волости, то есть объем передаваемой ответственности довольно значительный.
По сути, планируемое изменение окажет достаточно большое влияние в масштабах местного самоуправления. Местное самоуправление является содержателем школы. Содержатель школы выбирает руководителя школы и может в значительной степени влиять на происходящее в школе. На практике самыми сильными школами являются те, где содержатель школы, руководитель школы, родители и учащиеся "дуют в одну дудку". На уровне местного самоуправления такая синергия возникает намного проще.
Я верю, что руководят государственными школами в Эстонии и организуют их деятельность очень профессиональные руководители и чиновники, однако никто из них не проживает в Люганузеской волости и их дети не учатся в школах Люганузеской волости. Мне кажется намного более разумным, чтобы решения принимались там, где их претворяют в жизнь, ведь влияние решений ощущают тоже лично, - то есть не в главной конторе партии или Министерстве образования и науки.
"Сейчас похоже, что руководимое Марьей-Лийзой Вейзер Люганузеское волостное управление хочет присоединиться к компании, в которой связанные с общим образованием заботы и радости спихивают на других".
Микк Казесалк
В случае планируемых изменений возникла пара вопросов. Во-первых, на основании нынешней информации вне программы упорядочения люганузеской школьной сети остается Майдлаская школа с ее 46 учащимися. В Люганузеской волости в 2021/22 учебном году имелось в общем 658 школьников, то есть на Майдласкую школу приходилось 7% всего ученического состава волости. Интересно знать, почему при реформе школьной сети делают такие нерациональные исключения?
Во-вторых, парадоксальным кажется согласие склоняющихся в сторону Центристской партии групп по интересам из Кивиылиской русской школы объединиться с Кивиылиской 1-й средней школой, находящейся под руководимым "Isamaa" надзором, в то время как шагов в этом направлении со стороны местных избирательных союзов и руководимых Центристской партией волостного собрания и волостного управления не желали и не доверяли им.
В интересах учеников Люганузеской волости найти решение теперешнего кризиса упорядочения школьной сети Люганузеской волости. Похоже, что имеются два решения. Либо Люганузеское волостное собрание сумеет своим решением в значительно мере улучшить административную способность волостного управления, чтобы на местном уровне подготовить и осуществить изменения в школьной сети, либо ответственность возложат на правительство республики.
Во втором случае неуместно было бы впредь называть себя местным самоуправлением, а более метко было бы тихо перейти на звание местного филиала партийной конторы.
Уроженец Кивиыли Микк Казесалк является стратегическим руководителем Таллиннского университет, а также бывшим вице-канцлером Министерства образования и науки.