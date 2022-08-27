Микк Казесалк: Огосударствление школ - это признание неспособности волостного управления Люганузе организовать местную образовательную жизнь

В Эстонии организация основного образования является, за единичными исключениями, задачей местного самоуправления. Исключениями являются такие самоуправления, как Кохтла-Ярве, где местная власть недостаточно мотивирована или не в состоянии жизнеспособно организовывать образование в соответствии с государственными установками. В этих самоуправлениях правителей интересует не столько оказание необходимых гражданам услуг, сколько содержание получающих зарплату от самоуправления верных солдат партии, размеры собственных зарплат или престижность взятых в лизинг автомобилей.

Сейчас похоже, что руководимое Марьей-Лийзой Вейзер Люганузеское волостное управление хочет присоединиться к компании, в которой связанные с общим образованием заботы и радости спихивают на других. С учетом объемов бюджета, на организацию общего образования уходит около 25% всего объема деятельности Люганузеской волости, то есть объем передаваемой ответственности довольно значительный.

По сути, планируемое изменение окажет достаточно большое влияние в масштабах местного самоуправления. Местное самоуправление является содержателем школы. Содержатель школы выбирает руководителя школы и может в значительной степени влиять на происходящее в школе. На практике самыми сильными школами являются те, где содержатель школы, руководитель школы, родители и учащиеся "дуют в одну дудку". На уровне местного самоуправления такая синергия возникает намного проще.