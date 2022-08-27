Согласно последней оценке Департамента здоровья, осенняя волна коронавируса пройдет в легкой форме.
ОПРОС ⟩ Опасаетесь ли очередной волны коронавируса?
Иван РАУДОНЕН, пенсионер:
- Нет. Не боюсь заразиться и не собираюсь прививаться. Никогда не делал никаких прививок, только в армии, потому что заставляли. Но это давно было. Чего бояться? Это вам, молодым, надо опасаться, а мне - что будет, то будет.
Айме ЛУУК, сотрудник Ида-Вируского спортивного союза:
- Нет, скорее не опасаюсь, потому что надежно защищена - у меня сделаны три прививки. Если будет необходимо, сделаю еще одну, посмотрю на ситуацию. Мы все уже имеем хороший опыт противостояния вирусу и знаем, как себя вести с инфекцией, так что будем делать то же самое, что и раньше.
Татьяна ЮРГЕНСОН, работник в сфере строительства:
- Чего страшного? Сама не болела. Прививку сделаю, если придется. Это будет уже третья. Если будет вспышка, как и прежде, надену маску, а руки мы и так всегда тщательно моем. Дома сидеть точно не вижу смысла.
Борис МЕНЬШИКОВ, неработающий:
- Ни разу не болел, но три положенные прививки сделал. Четвертую - от гриппа, уже 15 лет каждый сезон их делаю. Не боюсь никаких прививок, врачам доверяю. Если мой семейный доктор скажет - надо еще, прислушаюсь к совету. Руки мою часто - давняя привычка. Маску в многолюдных местах и сейчас надеваю, например, когда в нашем обществе собрания проходят.
Александр ВАСИЛЬЕВ, деревообработчик:
- Не боюсь, потому что уверен не только в своем иммунитете, но и в том, что коронавирус - это сезонная болезнь, вовсе не такая серьезная, как о ней говорят. Не делал прививок и не буду.