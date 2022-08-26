24 и 25 августа эстонские пограничники отправили с Нарвского погранпункта обратно 40 граждан Украины, которые хотели въехать в Эстонию; для них был составлен запрет на въезд.
Сорок украинцев не впустили в страну
Эстонские пограничники в Нарве едва ли не каждый день отправляют украинцев обратно, подтверждая, что они не соответствуют условиям, которые позволили бы считать их беженцами.
Начальник Нарвского погранпункта Департамента полиции и погранохраны Марек Лийва говорил в мае этого года "Северному побережью", что все прибывающие в страну проверяются на границе.
- Мы тщательно проверяем всех пересекающих границу, в том числе и граждан Украины, которые прибывают на пограничный пункт. С ними проводится основательная беседа, в ходе которой проверяются документы, цель поездки и основания для въезда в Евросоюз. При этом, выясняем потребность в помощи и тех людей, которые не имеют права двигаться дальше. Например, в ходе проверки второго уровня мы запретили гражданам Украины с видом на жительство РФ въезд в Эстонию или страны Шенгенского соглашения в качестве туристов, потому что их въездные требования не были соблюдены, - сказал он.
В текущей ситуации наличие украинского паспорта или гражданства не дает человеку автоматического права на въезд в страну.