Сорок украинцев не впустили в страну

Эстонские пограничники в Нарве едва ли не каждый день отправляют украинцев обратно, подтверждая, что они не соответствуют условиям, которые позволили бы считать их беженцами.

- Мы тщательно проверяем всех пересекающих границу, в том числе и граждан Украины, которые прибывают на пограничный пункт. С ними проводится основательная беседа, в ходе которой проверяются документы, цель поездки и основания для въезда в Евросоюз. При этом, выясняем потребность в помощи и тех людей, которые не имеют права двигаться дальше. Например, в ходе проверки второго уровня мы запретили гражданам Украины с видом на жительство РФ въезд в Эстонию или страны Шенгенского соглашения в качестве туристов, потому что их въездные требования не были соблюдены, - сказал он.