Члены Нарвского горсобрания, которые сейчас говорят, что государство нарушило закон и по сути украло памятники из Нарвы, наверное, на самом деле так не думают.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Нарвским политикам танк нужен для личной выгоды
Если бы у них было сильное желание оставить эти "красные" памятники во главе с танком в городе, они бы так и решили. Такое окно возможностей у горсобрания было, но депутаты не осмелились или не захотели решить. И правительство прямо так и сказало: так как город не справился, мы пришли на помощь Нарве и увезли памятники сами.
Поскольку идея подать в суд на правительство исходила от оппозиции, это также может быть попыткой оказать давление на горуправление во главе с мэром Катри Райк. Потому что хотят ведь переложить обращение в суд на плечи горуправы. Но что остается Катри Райк в ситуации, когда она сообщила, что горуправа не будет судиться с государством? Один из немногих вариантов - уйти в отставку. И в таком случае оппозиция добьется своей цели.
В Нарве танк из боевой машины превратился в политическое "летальное" оружие, так что даже некоторые депутаты от коалиции из страха перед ним соглашаются с оппозицией. Поскольку понимают, что на танке можно как заработать политические очки, так и потерять.
Есть ли у Нарвы шанс победить правительство в суде? Мы этого точно не знаем, потому что судебная власть независима от исполнительной власти и принимает решения, следуя букве закона. Правительство оправдало демонтаж танка и других памятников соображениями безопасности. И сослалось на статью Закона об охране правопорядка, которая гласит, что полиция или другой правоохранительный орган вправе забрать на хранение движимое имущество для отражения непосредственной угрозы или устранения беспорядков. Имелась ли угроза в связи с танком и "красными" памятниками - теперь вопрос красноречия спорщиков. Понятно, что напряженность в отношении этих памятников возросла после российского вторжения в Украину. А что могло бы случиться, если бы дело затянулось и напряжение возросло, можно проиллюстрировать кадрами 2007 года, когда в Таллинне перенесли бронзового солдата.