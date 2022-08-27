ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Нарвским политикам танк нужен для личной выгоды

Если бы у них было сильное желание оставить эти "красные" памятники во главе с танком в городе, они бы так и решили. Такое окно возможностей у горсобрания было, но депутаты не осмелились или не захотели решить. И правительство прямо так и сказало: так как город не справился, мы пришли на помощь Нарве и увезли памятники сами.

Поскольку идея подать в суд на правительство исходила от оппозиции, это также может быть попыткой оказать давление на горуправление во главе с мэром Катри Райк. Потому что хотят ведь переложить обращение в суд на плечи горуправы. Но что остается Катри Райк в ситуации, когда она сообщила, что горуправа не будет судиться с государством? Один из немногих вариантов - уйти в отставку. И в таком случае оппозиция добьется своей цели.

В Нарве танк из боевой машины превратился в политическое "летальное" оружие, так что даже некоторые депутаты от коалиции из страха перед ним соглашаются с оппозицией. Поскольку понимают, что на танке можно как заработать политические очки, так и потерять.