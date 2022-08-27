Люганузеское волостное собрание дало волостному управлению полномочия для начала переговоров с Министерством образования и науки о передаче части школ государству.
Люганузе согласился переговорить с государством о передаче школ
Люганузеский волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер сказала, что формально речь идет сейчас только о Люганузеской школе, ведь волостное управление исходит из полученного летом обращения за 252 подписями, в котором местная община вносит предложение начать с министерством переговоры о передаче школы государству.
Министерство ждет решения волости
По словам Вейзер, от министерства не пришло ни одного официального письма об огосударствлении люганузеских школ, имеются только точка зрения министра Тыниса Лукаса, которую он выразил в посте в социальных сетях, и появлявшаяся в прессе информация.
Представители министерства приезжали в середине лета в Люганузе для ознакомления со здешней темой образования. По словам Вейзер, она поняла так, что если вдобавок к Люганузеской школе в руки государства перейдут также Кивиылиская 1-я средняя школа и Кивиылиская русская основная школа, то государство планирует в будущем сделать пристройку к нынешней средней школе, перевести сюда же русскую основную школу и закрыть гимназическую часть.
Советник волостного управления по образованию Арне Пийримяги сказал, что министерство ждет, чтобы от волости поступило предложение о передаче школ государству, а затем в ходе переговоров станут ясны также условия государства. "Таким образом, государство предложит волости поддержку при упорядочении школьной сети", - сказал он.
Из 17-ти присутствовавших на месте членов волостного собрания 11 проголосовали за предоставление волостному управлению соответствующих полномочий, большинство оппозиции не голосовало вообще, в том числе бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, работающая высокопоставленным чиновником в Министерстве образования и науки, руководя сферой учительской политики и управления образованием.
Заявлений в первый класс нет
Если предыдущий министр образования и науки реформистка Лийна Керсна не поддерживала передачу Люганузеской школы государству, хотя такие предложения поступали как от комиссии Рийгикогу, так и от жителей волости, то вступивший в должность летом министр нового правительства Тынис Лукас готов на передачу государству целых трех волостных школ.
"Государство имеет желание поддержать школы Люганузеской волости (в том числе города Кивиыли) столь же мощно, как уже инвестировало в другие крупнейшие центры Ида-Вирумаа: в Нарву, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви. Мы готовы и здесь во имя упорядочения школьной сети инвестировать в учебные условия и огосударствить по соглашению как Люганузескую, так и кивиылиские школы", - сообщил он.
По словам Лукаса, он руководствуется при этом тремя целями: увеличением жизнеспособности эстонской национальной идеи в Ида-Вирумаа, развитием образованности детей и переходом на эстонский язык обучения во всех школах. "Прямую пользу получит также Люганузеская волость. Итак, государство готово среди прочего огосударствить также Люганузескую школу, если волость откажется от своего решения закрыть школу. Люганузеская школа останется", - сообщил Лукас.
Хотя Люганузеское волостное собрание решило 30 марта этого года, что с нового учебного года Люганузескую школу закроют, многие родители детей на это не согласились и обратились в суд. На настоящий момент суд своим постановлением приостановил в порядке первоначальной правовой защиты решение волостного собрания, а это значит, что с 1 сентября с школе продолжится обычная работа, пока не появится вступившее в силу решение суда по этому спору.
По состоянию на четверг в списке Люганузеской школы было 56 учеников, однако ни одного заявления о поступлени в 1-й класс подано еще не было.
Из-за школы был инициирован импичмент председателю волостного собрания
На состоявшемся в четверг заседании Люганузеского волостного собрания оппозиция подала заявление об импичменте председателю волостного собрания Дмитрию Дмитриеву. Одной из причин названа предполагаемая спешка с принятым в последний день марта этого года решением о закрытии Люганузеской школы.
"На данном заседании волостного собрания перед принятием решения состоялась жаркая дискуссия о проекте, неоднократно было сказано, что с приемкой проекта спешат, привлечения по данному вопросу было явно слишком мало и само это решение не обосновано. Из-за поспешных действий волостного управления и волостного собрания Люганузеская волость оказалась сегодня в ситуации, когда из бюджета забрали деньги Люганузеской школы, однако по решению суда школа должна работать. Кроме того, волость из-за такой поспешной приемки проекта получила дополнительную непопулярную известность". Там же упрекают в том, что обсуждение темы передачи Люганузеской школы государству не было прозрачным.
Вторая предъявляемая Дмитриеву претензия связана с расположенными в Люганузеской волости "красными" памятниками.
Фракция Люганузеского волостного собрания "Lüganuse - Meie Vald" подала 29 июля предложение инициировать перенос расположенных на административной территории Люганузеской волости и несущих символику оккупационной власти памятников или могильных знаков, а также перезахоронение возможных человеческих останков на кладбище. Оппозиция находит, что волостная власть не должна ждать указаний от образованной при госканцелярии рабочей группы об устранении этих памятников.
"Люганузеское волостное собрание или волостное управление должны сами принять решение. Этот вопрос тоже не включен в повестку дня заседания волостного собрания, ни в одном открытом регистре документов не найти также ни одного обсуждения данной темы на заседании волостного управления", - говорится в заявлении о выражении недоверия.
Подавшие заявление об импичменте обвиняют Дмитриева в том, что он не сумел наладить работу комиссий волостного собрания, а также вынести важные вопросы на обсуждение волостного собрания для принятия решений.