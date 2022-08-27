Люганузе согласился переговорить с государством о передаче школ

По состоянию на четверг в списке Люганузеской школы было 56 учеников, однако ни одного заявления о поступлени в 1-й класс подано еще не было.

Из-за школы был инициирован импичмент председателю волостного собрания

Дмитрий Дмитриев. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

На состоявшемся в четверг заседании Люганузеского волостного собрания оппозиция подала заявление об импичменте председателю волостного собрания Дмитрию Дмитриеву. Одной из причин названа предполагаемая спешка с принятым в последний день марта этого года решением о закрытии Люганузеской школы.

"На данном заседании волостного собрания перед принятием решения состоялась жаркая дискуссия о проекте, неоднократно было сказано, что с приемкой проекта спешат, привлечения по данному вопросу было явно слишком мало и само это решение не обосновано. Из-за поспешных действий волостного управления и волостного собрания Люганузеская волость оказалась сегодня в ситуации, когда из бюджета забрали деньги Люганузеской школы, однако по решению суда школа должна работать. Кроме того, волость из-за такой поспешной приемки проекта получила дополнительную непопулярную известность". Там же упрекают в том, что обсуждение темы передачи Люганузеской школы государству не было прозрачным.

Вторая предъявляемая Дмитриеву претензия связана с расположенными в Люганузеской волости "красными" памятниками.

Фракция Люганузеского волостного собрания "Lüganuse - Meie Vald" подала 29 июля предложение инициировать перенос расположенных на административной территории Люганузеской волости и несущих символику оккупационной власти памятников или могильных знаков, а также перезахоронение возможных человеческих останков на кладбище. Оппозиция находит, что волостная власть не должна ждать указаний от образованной при госканцелярии рабочей группы об устранении этих памятников.

"Люганузеское волостное собрание или волостное управление должны сами принять решение. Этот вопрос тоже не включен в повестку дня заседания волостного собрания, ни в одном открытом регистре документов не найти также ни одного обсуждения данной темы на заседании волостного управления", - говорится в заявлении о выражении недоверия.

Подавшие заявление об импичменте обвиняют Дмитриева в том, что он не сумел наладить работу комиссий волостного собрания, а также вынести важные вопросы на обсуждение волостного собрания для принятия решений.