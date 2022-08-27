Госсуд не удовлетворил ходатайство климатических активистов о первоначальной правовой защите, в котором те желали приостановки строительства Аувереского завода масел до окончательного разрешения судебного спора.
Госсуд: строительство Аувереского завода масел может продолжиться
Сосредоточившаяся главным образом на защите климата экологическая организация НКО "Loodusvõlu" подала в апреле 2020 году в Тартуский административный суд жалобу, требуя отменить разрешение на строительство, на основании которого дочерняя фирма АО "Eesti Energia" АО "Enefit Power" строит завод масел в деревне Аувере в Нарва-Йыэсуу.
Повод - климатические обязательства Эстонии
Жалобщик полагал, что строительство завода масел не позволит Эстонии выполнять взятые ею на себя в рамках Парижского климатического соглашения обязательства, а также противоречит стратегической цели Евросоюза по достижению климатической нейтральности и всемирным целям экономичного развития.
На сегодня административный и окружной суды жалобу не удовлетворили. В течение ближайших пары месяцев выяснится, примет ли Госсуд на рассмотрение апелляцию "Loodusvõlu" на решение окружного суда.
НКО "Loodusvõlu" подала также в суд несколько ходатайств о первоначальной правовой защите, в которых требует приостановить разрешение на строительство до вынесения окончательного решения суда. Строительство завода приостанавливали с мая прошлого года по июль, однако после этого суды не посчитали обоснованным прекращение строительных работ. В четверг административная коллегия Госсуда не удовлетворила четвертое по порядку ходатайство о первоначальной правовой защите.
Госсуд: жалоба не бесперспективная
Несмотря на то, что суды двух инстанций не удовлетворили жалобу "Loodusvõlu", Госсуд все же не считает ее бесперспективной. "Жалобщик ставит важные вопросы, особенно относительно недостатков при оценке влияния на окружающую среду. Поэтому, по оценке коллегии, виды жалобы на успех не совсем маленькие, но и не слишком убедительные", - находит Госсуд.
Коллегия согласилась с выводом административного и окружного судов, что главная цель жалобы - исключить влияние на окружающую среду, которое сопутствовало бы началу производства масла, а не строительным работам по возведению завода. Продолжение строительных работ не делает невозможным достижение целей жалобщика, ведь перед пуском завода в эксплуатацию нужно будет ходатайствовать о разрешении на использование и о комплексном разрешении по окружающей среде.
В то же время Госсуд признает, что продолжение строительных работ на заводе во время судебного производства все же затруднит достижение целей "Loodusvõlu". Если суд аннулирует разрешение на строительство, а завод к моменту вступления решения в силу будет уже в значительной степени построен, то выдавшему разрешение на строительство городу Нарва-Йыэсуу придется, взвешивая дальнейшие шаги, учитывать также интересы "Enefit Power", чтобы вложенные в строительство ресурсы не пошли насмарку.
Поскольку "Enefit Power" через "Eesti Energia" полностью принадлежит государству, то целесообразное использование вложенных в строительство ресурсов поддерживается также общественным интересом. Поддерживающий ввод завода в эксплуатацию общественный интерес становится тем весомее, чем больше будет инвестировано в объект", - отметил Госсуд. "Enefit Power" представил в судебном деле график, в соответствии с которым работы по строительству завода планируется довести до конца в 2023 году.
Коллегия подчеркнула, что разумное использование ресурсов является все же лишь одним из соображений и не обязательно станет решающим при разрешении спора.
Фактическая и правовая неясность велика
Суд нашел, что ввод завода в эксплуатацию может, конечно, затруднить достижение взятых на себя эстонским государством климатических целей, однако фактическая и правовая неопределенность в этом вопросе велика. Юридически не ясно, когда сопутствующие использованию строения выбросы парниковых газов могли бы дать местному самоуправлению основание для отказа в разрешении на строительство. При этом позицию жалобщика при оспаривании разрешения на строительства несколько ослабляет то обстоятельство, что стратегическое решение о создании завода было принято еще с детальной планировкой.
Фактическая же неясность состоит в том, что сопутствующий производству масла на заводе расход в углеродном бюджете Эстонии, может быть, можно будет компенсировать уменьшением выбросов парниковых газов или увязыванием выбросов в другом месте, посредством чего климатические цели все же будут достигнуты.
В то же время, по оценке коллегии, приостановка разрешения на строительство на время судопроизводства наверняка сильно задела бы общественные интересы: прерывание запланированных и заказанных строительных работ привело бы к нарушению графиков и бюджета, а также создало бы большие проблемы при выполнении заключенных строительных договоров.
Поскольку суды не применили первоначальной правовой защиты до начала строительных работ, то, как отметил Госсуд, работы зашли уже довольно далеко и их приостановка не оказала бы на облегчение достижения цели жалобщика такого же эффекта, как их запрет до начала строительства.