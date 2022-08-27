Госсуд: строительство Аувереского завода масел может продолжиться

Фактическая и правовая неясность велика

Суд нашел, что ввод завода в эксплуатацию может, конечно, затруднить достижение взятых на себя эстонским государством климатических целей, однако фактическая и правовая неопределенность в этом вопросе велика. Юридически не ясно, когда сопутствующие использованию строения выбросы парниковых газов могли бы дать местному самоуправлению основание для отказа в разрешении на строительство. При этом позицию жалобщика при оспаривании разрешения на строительства несколько ослабляет то обстоятельство, что стратегическое решение о создании завода было принято еще с детальной планировкой.

Фактическая же неясность состоит в том, что сопутствующий производству масла на заводе расход в углеродном бюджете Эстонии, может быть, можно будет компенсировать уменьшением выбросов парниковых газов или увязыванием выбросов в другом месте, посредством чего климатические цели все же будут достигнуты.

В то же время, по оценке коллегии, приостановка разрешения на строительство на время судопроизводства наверняка сильно задела бы общественные интересы: прерывание запланированных и заказанных строительных работ привело бы к нарушению графиков и бюджета, а также создало бы большие проблемы при выполнении заключенных строительных договоров.