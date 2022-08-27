Можно бесконечно рассказывать истории как о тех, кто раздает пустые обещания, так и о тех, кто наивно в них верит и остается обманутым.
Индрек Ребазе: Хорош тот, кто хотя бы обещает
Отцом современной политологии считают жившего в Италии в 1469-1527 годах философа и дипломата Никколо Макиавелли. Его самый знаменитый труд "Il Principe" ("Государь") показался современникам автора настолько циничным, что кое-кто из суеверных людей предположили, будто он писал его по наущению самого сатаны. Например, Макиавелли считал необходимыми для правителя вранье, предательство, пустые обещания, устранение нежелательных лиц, суровую руку и т.д.
Из бесконечных примеров можно было бы рассмотреть, пожалуй, некоторые, коснувшиеся также нашей страны и нашего народа.
Со школьных лет запомнилось, как "величайший гений всех времен" Ленин на каком-то из комсомольских съездов пообещал его делегатам, что "…вы сможете жить при коммунизме!". Если учесть, что он навсегда закрыл глаза в январе 1924 года и последние годы тяжело болел, то это обещание было дано, вероятно, более 100 лет тому назад. А делегатам того съезда теперь должно быть лет по 120. То есть на сегодня в мир иной ушли и они. Однако чего нет как нет, так это обещанного коммунизма! Тут вышеупомянутый гений (как его величали в пору нашей юности), в остальном предвидевший все на века вперед, явно и сильно промахнулся.
Пишут, что и Сталин наступил в ту же лужу. Захватив власть в свои руки, он тоже пообещал, что коммунизм наступит лет через 15. Хотя он мог бы сказать в оправдание, что, видите ли, тут раньше времени вмешалась великая война!
Следующий лидер - Хрущев - обещал полную победу коммунизма в 1980 году. Его, комика и любимого героя бесчисленных анекдотов, наиболее метко характеризует шутка своего времени: "Mida tähendab lühend NLKP? Õige vastus: Nikita läks kommunismiga p...!" (непереводимая игра слов: "Что означает аббревиатура КПСС? Правильный ответ: "Никита пошел со своим коммунизмом в ж…".).
Великий новатор Горбачев обещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире с удобствами. То есть конец коммуналкам с общими туалетами и комнатами в семейных общежитиях? Однако в трубу вылетело и это обещание.
Теперь об Эстонии. В начале 1990-х годов кое-кто из политиков обещал, что через 20 лет мы по своему развитию догоним и даже перегоним Финляндию. Конечно, при условии, что мы, избиратели, проголосуем именно за них. К сожалению, и через 30 с лишним лет мы все еще далеко отстаем по уровню жизни от Финляндии.
И, наконец, нашумевшее обещание, что за 15 лет мы войдем в число пяти богатейших государств Европы. Самая давняя статья на эту тему, из прочитанных мною, вышла 7 марта 2006 года Мне такое обещание, разумеется, понравилось. А кому не понравилось бы? Я все ждал и ждал, но так и не дождался этого обещанного рая. И чем ближе подходил названный срок - март 2021 года, - тем чаще мне стала приходить на ум одна из жемчужин поп-музыки 1970-х - песня Иво Линна "Пять последних" ("Viis viimast".)
"Такой темп роста цен на Западе уже давно вывел бы демонстрантов на улицы".
Индрек Ребазе, колумнист
Мне вспоминается телепередача, вышедшая в эфир прошлой осенью, в которой брали интервью у одного из наших ведущих политиков. Интервьюируемый выступил с заявлением, смысл которого был примерно таким, что так хорошо, как при их правительстве, народ Эстонии никогда еще не жил. А также пообещал к 2023 году, то есть к году выборов, чуть ли не манну небесную.
И какова же наша реальность? В апреле пенсии повысили у нас в среднем на 7,9% . В то же время стоимость жизни в мае 2022 года выросла уже на 20%, в июне - на 22%, в июле - аж на 23%. Это в среднем. Но поскольку разные товары и услуги дорожают разными темпами, то наиболее сильно пострадали именно более бедные - те, основную часть расходов которых составляют затраты на жилье, питание и пр., что подорожало куда больше среднего и, как говорят, подорожает еще. Как и бензин. Например, для тех, кто вынужден ездить на своей машине в город на работу, в магазин, к врачу или возить детей в школу.
Мы, конечно, понимаем, что большой завоеватель и восстановитель империи Путин, а также развязанная им война в Украине и последовавшие за этим экономические санкции сыграли свою роль в нашем большом ценовом скачке. Но почему-то в Западной Европе стоимость жизни повысилась лишь на 7-8%, а у нас в то же время более чем на 20%! Даже Латвия и Литва отстают тут от нас. Так что мы в этом смысле занимаем в Европе прямо-таки первое место. Такой темп роста цен на Западе уже давно вывел бы демонстрантов на улицы. Даже их нынешний рост стоимости жизни привел там кое-где к забастовкам.
Почему именно мы занимаем в этой европейской инфляционной карусели "почетное" первое место? Что у нас сделали неправильно и кто это сделал? Или же наоборот: что необходимое осталось у нас несделанным? Ведь должна же существовать какая-то логичная причина того, что именно у нас рост стоимости жизни почти в три раза превысил ее рост на Западе?