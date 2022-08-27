Индрек Ребазе: Хорош тот, кто хотя бы обещает

"Такой темп роста цен на Западе уже давно вывел бы демонстрантов на улицы". Индрек Ребазе, колумнист

Мне вспоминается телепередача, вышедшая в эфир прошлой осенью, в которой брали интервью у одного из наших ведущих политиков. Интервьюируемый выступил с заявлением, смысл которого был примерно таким, что так хорошо, как при их правительстве, народ Эстонии никогда еще не жил. А также пообещал к 2023 году, то есть к году выборов, чуть ли не манну небесную.

И какова же наша реальность? В апреле пенсии повысили у нас в среднем на 7,9% . В то же время стоимость жизни в мае 2022 года выросла уже на 20%, в июне - на 22%, в июле - аж на 23%. Это в среднем. Но поскольку разные товары и услуги дорожают разными темпами, то наиболее сильно пострадали именно более бедные - те, основную часть расходов которых составляют затраты на жилье, питание и пр., что подорожало куда больше среднего и, как говорят, подорожает еще. Как и бензин. Например, для тех, кто вынужден ездить на своей машине в город на работу, в магазин, к врачу или возить детей в школу.

Мы, конечно, понимаем, что большой завоеватель и восстановитель империи Путин, а также развязанная им война в Украине и последовавшие за этим экономические санкции сыграли свою роль в нашем большом ценовом скачке. Но почему-то в Западной Европе стоимость жизни повысилась лишь на 7-8%, а у нас в то же время более чем на 20%! Даже Латвия и Литва отстают тут от нас. Так что мы в этом смысле занимаем в Европе прямо-таки первое место. Такой темп роста цен на Западе уже давно вывел бы демонстрантов на улицы. Даже их нынешний рост стоимости жизни привел там кое-где к забастовкам.