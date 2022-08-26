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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ⟩ На краю болота Мурака растет считавшийся в Эстонии вымершим гроздовник ланцетный

Кюлли Крийс
, журналист
На краю болота Мурака растет считавшийся в Эстонии вымершим гроздовник ланцетный
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Гроздовник ланцетный может расти на территориях, долгое время не затрагиваемых деятельностью человека, ведь его развитие от споры до способного размножаться растения длится десятки лет.
Гроздовник ланцетный может расти на территориях, долгое время не затрагиваемых деятельностью человека, ведь его развитие от споры до способного размножаться растения длится десятки лет. Фото: Keskkonnaamet

В начале июля работники Департамента окружающей среды обнаружили на краю болота Мурака место произрастания по меньшей мере ста растений гроздовника ланцетного, считавшегося в Эстонии вымершим.

Место произрастания гроздовника ланцетного обнаружили в дремучем лесу Алутагузеского национального парка, уже десятки лет находящемся под охраной.

- Дремучие леса Эстонии полны редких и роскошных видов, но обнаружение гроздовника ланцетного стало для всех нас очень неожиданным и радостным событием, - сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды по живой природе Леэло Кукк.

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