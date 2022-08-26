В начале июля работники Департамента окружающей среды обнаружили на краю болота Мурака место произрастания по меньшей мере ста растений гроздовника ланцетного, считавшегося в Эстонии вымершим.
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ⟩ На краю болота Мурака растет считавшийся в Эстонии вымершим гроздовник ланцетный
На краю болота Мурака растет считавшийся в Эстонии вымершим гроздовник ланцетный
Место произрастания гроздовника ланцетного обнаружили в дремучем лесу Алутагузеского национального парка, уже десятки лет находящемся под охраной.