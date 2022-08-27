Моторалли за возврат в Нарву памятников прервала полиция, начаты дела о проступке

Полиция прекратила проходившее 27 августа в Нарве и Нарва-Йыэсуу народное собрание - авто-моторалли за возврат так называемых красных монументов, поскольку на мероприятии использовалась военная символика и нарушались требования по организации публичного собрания. Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Урмаса Эльми, это публичное собрание было предварительно зарегистрировано в полиции, но ему уделили повышенное внимание ради предотвращения возможных провокаций.

- Нашей целью было - обеспечить общественный порядок во время собрания людей и следить, чтобы мероприятие прошло мирно и без беспорядков. Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать, - прокомментировал Эльми.

В полицейский участок доставили организатора мероприятия - 52-летнюю женщину. В отношении нее начато дело о проступке, согласно статье Пенитенциарного кодекса, которая говорит о нарушении требований к проведению публичного собрания.

В отношении еще двоих лиц, носивших воинскую симовлику, возбуждено дело о проступке по статье о разжигании вражды.

- Мы оцениваем риски и угрозу общественному порядку по каждому публичному собранию, и мы беседовали с организаторами митинга. Мы предварительно пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигание вражды. Мы также разъяснили, что ответственность за соблюдение всех требований лежит на организаторе собрания, - рассказал Эльми.

К концу суток 27 августа в Нарве образовалось стихийное многолюдное собрание на месте, где до 16 августа располагался памятник-танк. На месте монумента люди зажгли сотни свечей. Движение по шоссе в том месте затруднено из-за припаркованных автомобилей и людей, выходящих на проезжую часть в темноте.