Полиция прекратила проходившее на территориях Нарвы и Нарва-Йыэсуу народное моторалли в поддержку заявления о возвращении в Нарву монументов и памятных знаков, демонтированных 16 августа.
Моторалли за возврат в Нарву памятников прервала полиция, начаты дела о проступке
Полиция прекратила проходившее 27 августа в Нарве и Нарва-Йыэсуу народное собрание - авто-моторалли за возврат так называемых красных монументов, поскольку на мероприятии использовалась военная символика и нарушались требования по организации публичного собрания. Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.
По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Урмаса Эльми, это публичное собрание было предварительно зарегистрировано в полиции, но ему уделили повышенное внимание ради предотвращения возможных провокаций.
- Нашей целью было - обеспечить общественный порядок во время собрания людей и следить, чтобы мероприятие прошло мирно и без беспорядков. Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать, - прокомментировал Эльми.
В полицейский участок доставили организатора мероприятия - 52-летнюю женщину. В отношении нее начато дело о проступке, согласно статье Пенитенциарного кодекса, которая говорит о нарушении требований к проведению публичного собрания.
В отношении еще двоих лиц, носивших воинскую симовлику, возбуждено дело о проступке по статье о разжигании вражды.
- Мы оцениваем риски и угрозу общественному порядку по каждому публичному собранию, и мы беседовали с организаторами митинга. Мы предварительно пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигание вражды. Мы также разъяснили, что ответственность за соблюдение всех требований лежит на организаторе собрания, - рассказал Эльми.
К концу суток 27 августа в Нарве образовалось стихийное многолюдное собрание на месте, где до 16 августа располагался памятник-танк. На месте монумента люди зажгли сотни свечей. Движение по шоссе в том месте затруднено из-за припаркованных автомобилей и людей, выходящих на проезжую часть в темноте.
В Департаменте полиции и погранохраны также расскзали, что полиция ежедневно обращает внимание на использование символики, пропагандирующей войну, а также разговаривает с людьми, использующими эту символику, объясняя им, что это может провоцировать. Если человек не соглашается убрать символ, то полиция реагирует решительно и тогда, как правило, возбуждается дело о проступке.