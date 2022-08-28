Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что подаст в отставку, если горсобрание решит обратится в суд против правительства по поводу перемещения танка.
Райк: если Нарвское горсобрание поручит Управе обратиться в суд по поводу перемещения танка, я уйду в отставку
„Я публично заявила, что не считаю правильным обращаться в суд. Основная причина в том, что горсобрание упустило возможность самостоятельно заняться этим вопросом“, — сказала Райк Delfi. „После драки кулаками не машут“.
На днях председатель горсобрания Нарвы Владимир Жаворонков направил премьер-министру Кае Каллас письмо, в котором обвинил ее в нарушении конституции и потребовал документы, подтверждающие снос красноармейских памятников в Нарве. В ответ Каллас пригласила членов горсобрания на встречу в столицу.
Райк сообщила, что встреча премьер-министра и Нарвского горсобрания запланирована на 6 сентября. После этого должно состояться внеочередное заседание горсобрания, на котором будет решаться, следует ли городу Нарве подать в суд — как против ДПП, так и против правительства. А именно, горсобрание недовольно полицейской операцией, из-за которой людям запретили находиться вблизи памятников, тем, что памятники были переданы государству и тем, что правительство вовсе решило убрать памятники из Нарвы.
Что сделает Райк, если горсобрание решит, что город должен подать в суд?
„Тогда мне ничего не остается, кроме как подать в отставку, потому что я не желаю брать на себя ответственность за эту юридическую эпопею“, — сказала Райк и добавила, что она также рассказала о своей позиции другим местным политикам.