За квартал количество получателей продовольственной помощи увеличилось на 65%

Всего за август и сентябрь будет выдано 35 328 комплектов продуктов, из них 666 пакетов с продовольствием будут направлены в приюты. Продуктовые наборы выдаются в 42 пунктах раздачи по всей Эстонии.

«Раздача продовольственной помощи является важной частью задачи местного самоуправления по обеспечению помощи людям, попавшим в беду. Поэтому государство оказывает финансовую поддержку местным органам власти, чтобы они в сотрудничестве с Продуктовым банком могли доставить продовольственную помощь людям, находящимся в затруднительном положении и поддержать их, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Мы очень рады тому, что в этом году смогли увеличить средства на продовольственную помощь, получив 3,9 млн евро из дополнительного бюджета, что практически в два раза превышает бюджет, отведенный на закупку продовольствия в 2021-2023 годах».

По словам руководителя по коммуникациям и проектам Эстонского продуктового банка Лийзы Ребане-Мяэ, в настоящее время организация распределяет продовольственную помощь наибольшему количеству нуждающихся. «К концу сентября этого года мы выдадим больше продуктовых наборов, чем за весь прошлый год. Продуктовый банк действует в основном благодаря волонтерам, поэтому мы будем благодарны людям из разных регионов Эстонии, если они придут нам на помощь в комплектации и раздаче пакетов».