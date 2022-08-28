ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" в гостях проиграл "Курессааре"

На 15-й минуте Сандер Лахт вывел островитян вперед. На 27-й минуте Владимир Приёмов восстановил равновесие. Через пять минут Денис Дедечко отметился автоголом, а окончательный счет на 59-й минуте установил Стен Рейнкорт.

"Курессааре" с 35 очками укрепился на пятой строчке, "Транс" с 25 баллами находится на седьмой позиции. Столько же очков у "Таммеки", но у тартуского клуба лучше дополнительные показатели.