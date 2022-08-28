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ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" в гостях проиграл "Курессааре"

Erik Kalda
, ajakirjanik
ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" в гостях проиграл "Курессааре"
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Игроки "Транса".
Игроки "Транса". Фото: Матти Кямяря

В субботу, 27 августа, в матче 25-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" на выезде проиграл ФК "Курессааре" со счетом 1:3, пишет ERR.

На 15-й минуте Сандер Лахт вывел островитян вперед. На 27-й минуте Владимир Приёмов восстановил равновесие. Через пять минут Денис Дедечко отметился автоголом, а окончательный счет на 59-й минуте установил Стен Рейнкорт.

"Курессааре" с 35 очками укрепился на пятой строчке, "Транс" с 25 баллами находится на седьмой позиции. Столько же очков у "Таммеки", но у тартуского клуба лучше дополнительные показатели.

Результаты других матчей 25-го тура: "Вапрус" - "Калев" 2:3, "Таммека" - "Легион" 2:0.

Еще два поединка состоятся 28 августа: "Пайде" - "Флора", "Левадия" - "Нымме Калью".

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