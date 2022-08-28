В субботу, 27 августа, в матче 25-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" на выезде проиграл ФК "Курессааре" со счетом 1:3, пишет ERR.
ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" в гостях проиграл "Курессааре"
ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" в гостях проиграл "Курессааре"
На 15-й минуте Сандер Лахт вывел островитян вперед. На 27-й минуте Владимир Приёмов восстановил равновесие. Через пять минут Денис Дедечко отметился автоголом, а окончательный счет на 59-й минуте установил Стен Рейнкорт.
"Курессааре" с 35 очками укрепился на пятой строчке, "Транс" с 25 баллами находится на седьмой позиции. Столько же очков у "Таммеки", но у тартуского клуба лучше дополнительные показатели.
Результаты других матчей 25-го тура: "Вапрус" - "Калев" 2:3, "Таммека" - "Легион" 2:0.
Еще два поединка состоятся 28 августа: "Пайде" - "Флора", "Левадия" - "Нымме Калью".