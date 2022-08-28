Цены перестанут расти только через год

Ни для кого не секрет, что цены заметно выросли и объясняется это в первую очередь подорожанием газа и электроэнергии. Растут цены на продукты питания, причем быстрее, чем в среднем по Европе. Что ожидает нас в будущем?

Старший экономист Swedbank Лийс Эльмик, говоря о предстоящей зиме, не питает особых надежд на то, что ситуация улучшится. „Зима будет дорогой“, - таков ее краткий вердикт. Согласно экономическим прогнозам рост цен остановится только в 2024 году. Таким образом, в нынешнем году рост цен составит около 20%, в следующем году, как ожидается, цены вырастут еще на 7%.

С ростом цен давно уже не идут в ногу ни зарплата, ни пенсия, и, как пояснила Эльмик, покупательная способность человека, получающего среднюю зарплату, снизится примерно на 10%. И хотя есть надежда на то, что в следующем году зарплаты и цены будут расти рука об руку, по прогнозам, покупательная способность получателя средней зарплаты выйдет на уровень 2021 года только к 2026 году.

Рынок недвижимости, несмотря на снижение покупательной способности населения, по-прежнему процветает. И если в Швеции, например, предсказывают снижение цен на рынке недвижимости на 15%, то в Эстонии экономисты не прогнозируют значительного снижения. „Цены на жилье сильно выросли, количество сделок уменьшилось незначительно“, - сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

С ростом цен давно уже не идут в ногу ни зарплата, ни пенсия, и, как пояснила Эльмик, покупательная способность человека, получающего среднюю зарплату, снизится примерно на 10%. И хотя есть надежда на то, что в следующем году зарплаты и цены будут расти рука об руку, по прогнозам, покупательная способность получателя средней зарплаты выйдет на уровень 2021 года только к 2026 году.